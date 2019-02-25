تكريم 100 طالب وطالبة من المتفوقين بكفر الشيخ

كرّم سلامة محمد الويشى، المدير العام للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، 100 طالب وطالبة بمدرسة على عبد الشكور الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، إضافةً لعدد من المتفوقين بمدرسة المتفوقين، كما تم تكريم المُعلمين بالمدرسة والمتميزين من هيئة التدريس، وحرصت إدارة المدرسة على تواجد الطالبات بكليات القمة خريجات المدرسة العام الماضى.



جاء ذلك بحضور هالة النواصرة، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ووفاء رياض، مدير مدارس التجريبيات بالمديرية، والدكتور محمد كمال سلامة، رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة، وكرم عزام، رئيس مجلس أمناء الإدارة، وسحر حسنى منصور، مديرة المدرسة، وخالد حسان، مدير التعليم الإعدادى بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وطارق وهدان، رئيس قسم الخدمات والأنشطة التربوية، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء الأمور وطلاب وطالبات المدرسة.



من جانبها، أشادت الدكتورة بثينة عبد الله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالمدرسة وما تتميز به من أنشطة متعددة، واتباع الأساليب التربوية فى التدريس للطلاب وخاصةً فى المرحل الأولى، إضافةً للعروض المسرحة الهادفة، لتنمية روح الولاء والانتماء، فضلًا عن حصول طلاب وطالبات المدرسة على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والمحافظة.