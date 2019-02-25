"التمكين السياسي للمرأة".. ندوة بـ"الأحرار الدستوريين" في الإسكندرية

نظمت أمانة المرأة بحزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "التمكين السياسي للمرأة"، حاضر فيها الدكتور محمود فرج، أمين تنظيم الحزب بالإسكندرية، وذلك إيمانًا منهم بالدور الفعال للمرأة في المجتمع والحياة السياسية والنيابية وأحقيتها في تولي جميع المناصب.



جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة الشاذلي، رئيس المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، وعزة ماهر، أمينة المرأة على مستوى الجمهورية، ومنى مرسي، أمين عام محافظة الاسكندرية، ورحاب السعدني، أمينة المرأة بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء وقيادات الحزب.



وناقش الحزب، أهمية تعديل المادة "102"، والتي تستهدف ترسيخ المرأة في مقاعد البرلمان وأن يكون لها حصة لا تقل عن الربع، فهذا يعكس مدى أهمية المرأة في الحياة السياسية وتقلد المناصب القيادية، ولهذا يجب أن نرى خلال السنوات المقبلة تقلد المرأة للمناصب القضائية، وهذا الأمر كان من المفترض أن يحدث منذ عام 2014.



وأكد الحزب، أن أحد أهم مكاسب المرأه المصرية هو دستور عام 2014، والذي أقر بأهمية المساواة بين حقوق الرجل والمرأة على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتخصيص نسب محددة لتمثيل المرأة في البرلمان والمحليات وهي مبادئ لم تكن موجودة في الدساتير المصرية من قبل.