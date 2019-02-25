فيديو.. الباز يطالب بترجمة بيان الأزهر عن داعش لكل اللغات

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ببيان الأزهر الشريف الذي فنّد بيان الجماعة الإرهابية المحرض على العنف واستهداف الآمنين، مؤكدا أن بيان الأزهر الشريف "تاريخي"، ويعكس تحول في الخطاب الأزهري بشكل واضح.

أضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن بيان الأزهر نقلة تاريخية في توجه الأزهر، وطبيعي وزير الأوقاف مختار جمعة يعلن إشادته وثناءه على هذا البيان.

وطالب "الباز"، مرصد الأزهر بترجمة بيان الأزهر بكل اللغات المتاحة، وأن يصل البيان للعالم كله، حتى يعرف العالم رأي الأزهر "الوسطي" فيما يقوم به الإخوان.

وكانت مؤسسة الأزهر الشريف، قد دخلت للمرة الأولى منذ اندلاع ثورة 30 يونيو، على خط المواجهة ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، ببيان رسمي، وصف الجماعة بـ"الإرهابية، وأنها تسير على خطى داعش"، ونزع عن أعضائها، قتلة النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، صفة "الشهادة"، وهي الصفة التي يحاول دائما عناصرها ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التابعة لها.