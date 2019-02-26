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اقتصاد
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:53 ص

أسعار الخضراوات اليوم.. "الطماطم" بـ5.75 جنيه للكيلو

أسعار الخضراوات اليوم..
دعاء أبو العزم
dostor.org/2531991

قال نادي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة، إن هناك ارتفاع في أسعار الخضار في الأسواق بنسبة جنيه في سوق العبور اليوم الثلاثاء.

وسجل الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات، وسجل الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا، ووصلت الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الطماطم تراوحت بين 2.25 و5.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و6.75 جنيه.

وسجلت البطاطس بين 3 جنيهات و6.75 جنيه، بزيادة 25 قرشًا، فيما سجل البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسجلت الكوسة بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه، وسجل الفاصوليا بين 17 و20 جنيهًا، بزيادة جنيه.

وسجل الخيار البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه، وسجلت البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

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