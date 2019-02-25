رنا سماحة تطرح "فيني وجع" باللهجة الخليجية خلال أيام

تستعد الفنانة رنا سماحة، لإطلاق أغنية خليجية جديدة بعنوان "فيني وجع" خلال الأيام المقبلة حيث طرحت برومو الأغنية على حساباتها الرسمية على مواقع "التواصل الاجتماعي".



أغنية "الله يا حزني" من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد، ومن إنتاج المنتج السعودي محمد الشادي.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة رنا سماحة، كانت أغنية "بينا خير"، والتي قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من كلمات وألحان هشام صادق، توزيع محمد شفيق، إخراج حسام بدران، إنتاج نيو جينيريشن للإنتاج الفني.

