فيديو.. عبد العظيم حسين: 60% في المنصورة متهربون من دفع الضرائب

أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أنه بعد انتهاء مهلة الـ 5 أسابيع للمواطنين من تسجيل أنفسهم بالضرائب سيتم شن حملات في كل المحافظات لضبط المتهربين، وتحرير محاضر ضدهم، مشيرا إلى أن تهمة التهرب الضريبي "مخلة بالشرف".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن 60% في مدينة المنصورة غير مسلجين بمصلحة الضرائب.

وتابع: "نناشد الناس بسرعة تسجيل نفسها وفتح ملفات ضريبية عشان جريمة التهرب مخلة بالشرف، واللي هنرفع قضية ضده هيسدد الضريبة كاملة وكمان هيدفع غرامة".

وقال "حسين"، إن مصلحة الضرائب توفر الخدمات الكاملة لكل الملتزمين بدفع الضريبة، وتعطي فرصة لكل المتهربين مدة 5 أسابيع لسداد الضريبة.