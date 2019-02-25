الباز يطالب وزير التنمية المحلية برفع أسماء السلاطين العثمانيين عن الشوارع المصرية

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بتغيير أسماء الشوارع المصرية التي تحمل أسماء قادة وسلاطين عثمانيين.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن الاحتلال العثماني لمصر، كان أسوأ احتلال على الإطلاق فهو جرف الدولة والثقافة المصرية بشكل كامل، ولم يكن له أي علاقة بالخلافة أو الشريعة الإسلامية.

واستكمل أنه يمكن استبدال أسماء الشوارع التي تحمل أسماء قادة عثمانيين، بأسماء الشهداء المصريين.