السجن المؤبد لسائق قتل زوجته لخلافات بينهما في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود طه سالم، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين خالد نصار، وأحمد التركي وأمانة سر أحمد عيسي.



ترجع أحداث القضية رقم 10500 لسنة 2018 جنايات الجمرك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقة الزوجية بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط قسم شرطة الجمرك عن أن المتهم أ.إ.م، 47 سنة، سائق، حدث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليها زوجته س.ح.ع، 37 سنة، وبعد تأكده أنها خلدت إلى النوم فجر يوم الواقعة قام بخنقها بيده قاصدا إزهاق روحها حتى فارقت الحياة.



وأكدت تحقيقات النيابة أن الزوج قال إن المجني عليها زوجته رفعت صوتها عليه يوم الواقعة على مبلغ مالي للمستلزمات اليومية للمنزل، وبعد تأكده من أنها فارقت الحياة فر هاربا.



وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه في أحد العقارات تحت الإنشاء بدائرة القسم، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات.