4 أسباب وراء إصابة أردوغان بحالة "هياج سياسي" تجاه مصر

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تقريرا نشرته جريدة "زمان التركية" بعنوان "نجاحات السيسي على الصعيد الإقليمي والدولي تغضب أردوغان".

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذا التقرير يرصد 4 أسباب تفسر حالة الهياج السياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه مصر وسر هجومه المتواصل على الدولة المصرية.

وتابع أن التقرير ذكر أن أردوغان يهاجم مصر لـ4 أسباب أولها محاولة منه لامتصاص غضب قيادات الجماعة الإرهابية في تركيا، بعد تسليم تركيا للإرهابي محمد عبد الحفيظ لمصر، والمحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام، بالإضافة إلى أن هناك انتخابات محلية في تركيا بمارس المقبل، وأردوغان يستخدم الإسلاميين في هذه الانتخابات جيدا، لذلك يحاول أن يسترضيهم، كما أن أردوغان يستخدم هذه التصريحات العنترية لصرف نظر الأتراك عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها تركيا، والأزمة الكبيرة التي تعيشها حاليا، وأخيرا فإن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستويين الإقليمي والدولي تغضب أردوغان بشكل كبير.