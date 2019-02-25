من هي لوسي بوينتون الذي قبلها رامي مالك بعد فوزه بجائزة الأوسكار 2019

بعد فوز النجم العالمي المصري الأصل رامي مالك بجائزة الأوسكار بأفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار فى نسخته الـ 91 لعام 2019، رصدت عدسات المصورين أثناء تقبيله لفتاة تدعى "لوسى بوينتون"، وفي عدة معلومات نكشف من هذه الفتاة.



ولدت لوسي بوينتون في 17 يناير 1994 وهي ممثلة أمريكية وإنجليزية.



ظهرت لوسي بوينتون لأول مرة مع دور رائد في فيلم "miss cotre" عام 2006، بطولة بوينتون، كما جسدت دور ماري أوستن في فيلم السيرة الذاتية Bohemian Rhapsody، بطولة رامي مالك الذى فاز عنه بجائزة أوسكار أفضل ممثل لعام 2019.



ولدت لوسي بوينتون في مدينة نيويورك وترعرعت في لندن، وهي ابنة الصحفى جراهام بوينتون المولود في بريطانيا.



لوسي بوينتون هي محررة السفر الجماعي لمجموعة تلغراف ميديا، وأدريان بييلو، كاتبة السفر.



لوسي بوينتون لديها أخت أكبر سنا، إسمها "إيما لويز بوينتون".



التحقت لوسي بوينتون بمدرسة بلاكهيث الثانوية، تلتها مدرسة جيمس آلين للبنات.