فيديو رامي مالك يتحدث بالعربية في المؤتمر الصحفي بعد حصولة على جائزة الأوسكار 2019

تداول عدد من مستخدمي موقع التدوين القصير "تويتر"، فيديو للنجم رامي مالك، الحائز على جائزة الأوسكار لعام 2019 وذلك عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody. وهو يتحدث اللغة العربية في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب انتهاء الحفل.



في الفيديو المنشور، قالت إحدى الصحفيات لمالك، إنه من المعروف عنك في وقت سابق أن تحب أم كلثوم وأنك من جذور مصرية هل يمكنك حديث بعض الكلمات باللغة العربية.



من جانبه، رد مالك عليها ببعض الكلمات ومنها: "أهلا وسهلا، فرصة سعيدة، ومنورين".



وعلى السجادة الحمراء قبل تسلم الجائزة كان مالك قال للصحافيين: «عادة يحلم الانسان بأن يكبر ويصبح لديه وظيفة ما، ولكن أن تصبح ممثلًا وتترشح لجائزة الأوسكار هو شيء لم أكن اتخيله أبدًا في أحلامي الجامحة وهو شيء جميل».