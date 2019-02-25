الباز عن لعب "تيريزا ماي" البلياردو بشرم الشيخ: مشهد ترويجي للسياحة المصرية

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بالمشهد الطريف الذي جمع رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وهما يلعبان البلياردو، مؤكدا أن هذا المشهد يمكن أن يستخدم للترويج للسياحة المصرية بدرجة كبيرة.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذا المشهد كان في مدينة شرم الشيخ، وهو يكشف عن مدى الأمن والأمان الكبيرين الذين تتمتع بهما المدينة.

وأضاف أن هذا المشهد له بعد سياسي آخر وهو أن تريزا ماي رغم كل ما تعانيه دولتها من مشكلات كبيرة، فإنها تلعب البلياردو.