عاهل البحرين يبحث مع خادم الحرمين سبل التعاون المشترك

بحث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تطوير آليات التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة، على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي اختتمت اليوم في مدينة شرم الشيخ.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن اللقاء استعرض أواصر العلاقات التاريخية التي تجمع المملكتين، والتطور المستمر في مختلف الميادين، والسعي إلى تطوير آليات التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة في ظل الحرص على تحقيق كل ما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة.

كما تم خلال اللقاء بحث مجريات الأحداث في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها، بالإضافة إلى استعراض أهم القضايا والمواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة العربية الأوروبية، حيث أعرب الجانبان عن تطلعهما في أن تسهم هذه القمة التاريخية المهمة في تقوية الشراكة العربية الأوروبية، وتعزيز أطر التعاون على المستويات كافة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة للجانبين.