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اقتصاد
الإثنين 25/فبراير/2019 - 09:04 م

مؤشرات الأسهم في ألمانيا تباينت عند نهاية جلسة اليوم

مؤشرات الأسهم في
dostor.org/2531959

الأسهم في ألمانيا تغلق متباينة في نهاية تداولات يوم الاثنين، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات التكنولوجيا، الاستهلاك والموارد الاساسية. في المقابل، سُجلت خسائر في قطاعات الغداء والمشروبات، الخدمات المالية والإتصالات، حيث قادت المؤشرات للأسفل.

عند نهاية التداولات في فرانكفورت، داكس 30 زاد بنسبة 0.42%، ووصل إلى خلال 3 شهور أعلى مستوى قياسي له، بينما مؤشر MDAX هبط بنحو 0.01% ومؤشر TecDAX التكنولوجي تسلق بنحو 0.32%.

من بين الأسهم القيادية اليوم في داكس 30 برز سهم فولكس فاجن اي جي (DE:VOWG_p)، الذي ارتفعت قيمته 3.04% أو 4.46 نقطة وبلغ سعره 151.18 عند الإغلاق. في المقابل، سهم Adidas AG (DE:ADSGN)‎ واصل ارتفاعه عند 3.04% أو 6.20 نقطة وأغلق عند سعر 210.30، في حين سهم انفينيون تكنولوجيز اي جي (DE:IFXGn) زاد 2.59% أو 0.510 نقطة بسعر 20.170 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم Covestro AG (DE:1COV)‎ منخفضا عند 3.16% أو 1.630 نقطة وتداول عند مستويات 49.970 عند الاغلاق. سهم Vonovia SE (DE:VNAn)‎ تراجع بمقدار 1.46% أو 0.64 نقطة عند سعر 43.13، أما سهم Merck KGaA (DE:MRCG)‎ أغلق على هبوط عند 0.91% أو 0.88 نقطة بسعر 95.32.

ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر MDAX قد سجله سهم Hella KGaA Hueck & Co (DE:HLE)‎، الذي ارتفع بمقدار 4.31% عند سعر 40.70، Zalando SE (DE:ZALG)‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 4.13% وأغلق عند مستويات 27.26، وكذلك سهم Schaeffler AG Pref (DE:SHA_p)‎ صعد نحو 2.80% وأنهى تداولاته عند سعر 7.99.

من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة Duerr AG (DE:DUEG)‎، الذي سقط بنسبة 1.63% وأغلق جلسته عند سعر 33.860، سهم Siltronic AG (DE:WAFGn)‎، الذي فقد 1.44% عند سعر 89.200 وسهم Rocket Internet (DE:RKET)‎، الذي ضعُف بنسبة 1.30% واختتم عند سعر 21.22 جلسة اليوم في البورصة.

ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر TecDAX التكنولوجي قد سجله سهم Medigene (DE:MDG1k)‎، الذي ارتفع بمقدار 8.05% عند سعر 9.530، VTG AG (DE:VT9G)‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 7.07% وأغلق عند مستويات 53.000، وكذلك سهم Steinhoff International Holdings NV (DE:SNHG)‎ صعد نحو 6.72% وأنهى تداولاته عند سعر 0.13.

من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة Corestate Capital Holding SA (DE:CCAG)‎، الذي سقط بنسبة 6.32% وأغلق جلسته عند سعر 30.4000، سهم JOST Werke AG (DE:JSTG)‎، الذي فقد 3.30% عند سعر 29.3000 وسهم Rhoen Klinikum AG (DE:RHKG)‎، الذي ضعُف بنسبة 3.07% واختتم عند سعر 24.000 جلسة اليوم في البورصة.

عدد الأسهم الأكثر ارتفاعًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على انخفاض بالتداول في بورصة فرانكفورت مع 397 مقابل 305، في حين 80 بقي دون تغيير.

DAX New Volatility، الذي يقيس الانحراف المعياري الضمني للخيارات على مؤشر داكس 30 تداول على انخفاض بنسبة 1.93% وأغلق عند سعر 15.72.

هبطت العقود الآجلة على عقود الذهب تسليم شهر ابريل 0.29% أو 3.85 وأغلقت عند سعر $1328.95 للأونصة. وبالنسبة لتداول السلع الأخرى، هبط عقود نفط خام WTI الآجلة تسليم شهر ابريل 3.23% أو 1.85 ووصل الى سعر $55.41 للبرميل، وأما عقد شهر مايو فيما يخص عقود نفط برنت قد سجل انخفاضا بنسبة 3.30% أو 2.22 نقطة، وأغلق بسعر $65.03 للبرميل.

زوج EURUSD أضاف 0.09% وتداول عند مستويات 1.1352، أما زوج EURGBP فقد واصل ارتفاعه نحو 0.06% ووصل الى مستويات 0.8676.

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