طوارئ بمياه أسيوط تحسبًا لوصول بقعة سولار قادمة من سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، عن رفع حالة الطوارئ القصوى، تحسبا لوصول بقة سولار قادمة من محافظة سوهاج إلى أسيوط.



وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه من المتوقع أن تصل بقعة السولار إلى محافظة أسيوط صباح غد الثلاثاء.



وأوضح رئيس الشركة، أنه سوف يتم التعامل مع البقعة فور وصولها إلى محافظة أسيوط، كما أنه تم وضع بعض الإجراءات الاحترازية من بينها غلق بعض محطات المياه المرشحة احترازيًا وتشغيل محطات مياه شرب الارتوازية البديلة، مما قد يتسبب في قطع المياه عن بعض المناطق وضعفها في مناطق أخرى، والدفع بعدد كبير من السيارات المحملة بالمياه الصالحة للشرب؛ لتوفير المياه للمواطنين في بعض المناطق المتأثرة وأخذ عينات دورية من المياه لتحليها والتأكد من سلامتها.



وأضاف رئيس الشركة، إن مياه أسيوط ستطلق سلسلة من الإجراءات الاحترازية على امتداد نهر النيل بدءا من مركز صدفا وحتى مركز ديروط لمواجهة بقعة المواد البترولية (سولار) المتسربة إلى النيل والقادمة من سوهاج والعمل على إزالة آثارها بالتعاون بين الجهات التنفيذية بالمحافظة، وجهاز شئون البيئة، ومديرية الري بالمحافظة، حرصًا على وصول كوب ماء نظيف للمواطن بأسيوط.



موضحا أن إغلاق بعض المحطات مؤقتا لبضعة ساعات لحين السيطرة على البقعة ومعالجتها وسيتم إعادة فتح المياه والمحطات بعد التأكد من سلامة المياه وأنها لا تمثل خطورة على المواطنين.



وأشار إلي وجود متخصصين بالشركة لقياس سرعة المياه ومتابعة اتجاه البقعة وخط سيرها، فضلا عن تواجد كيميائي الشركة في جميع مآخذ المحطات لسحب عينات بصفة دورية ومستمرة؛ للتأكد من سلامة المياه التي تضخ للمواطنين.