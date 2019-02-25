وزير خارجية أمريكا يشيد بتصنيف بريطانيا حزب الله جماعة إرهابية

أشاد وزير الخارجية الأمريكية مايك بوميو، اليوم، بإعلان وزير الداخلية البريطانية عزم بلاده تصنيف حزب الله اللبناني جماعة إرهابية سواء جناحه السياسي أو العسكري.



وقال بومبيو في تصريح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم، إن الولايات المتحدة تشيد بحلفائها البريطانيين لاتجاههم حظر حزب الله.



وأضاف: "هذه المجموعة الإرهابية التي ترعاها إيران سالت دماء أمريكية على يديها وتستمر في تنفيذ المؤامرات والهجمات الإرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا وحول العالم".



وأكد بومبيو توحد دولي في مواجهة النظام الإيراني وأذرعه.