فيديو.. الباز: القمة العربية الأوروبية كانت خير دعاية لمصر بالخارج

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر استطاعت من خلال القمة العربية الأوروبية المنعقدة في شرم الشيخ أن توصل صوتها لكل دول العالم، ووجهة نظر الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن القمة العربية الأوروبية كانت خير دعاية لمصر في الخارج، وفرصة جيدة حتى يصل صوتنا للعالم، منوها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تكلم بصراحة ووضوح ومنطق، متابعا: "هذا الرجل لا يغير كلامه أبدًا".

وأكد "الباز"، أن القمة العربية الأفريقية تم تغطيتها من كل صحفيين العالم، وكلمة السيسي ومصر وصلت لكل دول العالم، وما كانت مصر لتستطيع أن تشرح نفسها للعالم بهذا الشكل إلا من خلال حدث بهذا الحجم.