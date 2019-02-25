دراسات الأزهر بالزقازيق تكرم متحدي الإعاقة البصرية

كرمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق بالشرقية، جامعة الأزهر، متحدي الإعاقة البصرية (المكفوفين)؛ لتفوقهم في دورة الحاسب الآلي.



جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت بالكلية، على هامش ندوة" الوثيقة الإنسانية لمكافحة التطرف"، التى وقّعها في أبوظبي البابا فرنسيس والشيخ أحمد الطيب، رسالة مسيحية وإسلامية تخاطب أتباع الديانتين لتركّز على القاسم المشترك الإيمانى والإنسانى.



كما تم تكريم المشرفين على الدورة وعلى رأسهم أحمد نور، أحمد سكر، المدرب العام للدورة، حاضر في الندوة الدكتور شعبان كفافي، عميد الكلية، والدكتور كمال بريقع المنسق العام لمركز حوار الأديان بالأزهر الشريف.





