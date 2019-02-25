القاهرة : الإثنين 25 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
05:46 م

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات
09:53 م

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ
مصر
الإثنين 25/فبراير/2019 - 08:37 م

فيديو.. الباز: "مصر مش بتعدم الناس عمال على بطال.. في قانون"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
dostor.org/2531941

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح المتحدث الرسمي باسم مصر، مشيرا إلى أن الغرب دائما ما يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في البلدان العربية، ولكن السيسي رد بكل ثقة في المؤتمر الصحفي للقمة العربية والأوروبية، وأوضح وجهة نظر المصريين في عقوبة الإعدام لكل دول العالم.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الإرهابي عندما يقتل ضابطا بالقوات المسلحة أو مواطن مصري، يأتي أهله إلى الرئيس السيسي ويطالبوه بحق أبنائهم، ولذلك عقوبة الإعدام تطبق في مصر، وعلى الرغم من أن العقوبة موجودة بالقانون، إلا أن مصر "مش بتعدم الناس عمال على بطال"، وحتى يتم تنفيذ الحكم، تسمح الدولة للمتهم بكل درجات التقاضي والدفاع، حتى أن بعض القضايا يتم الحكم فيها نهائيا بعد 3 سنوات، لحرص مصر على تطبيق العدالة.

وأكد "الباز"، أن مصر تنظر لدول أوروبا والغرب بعيون أوروبية، ولذلك على دول العالم أن تنظر إلى الأوضاع في مصر بعيون مصرية، حتى يستقيم الحكم.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ يومين

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

منذ 4 أيام

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا

منذ اسبوع

طوارئ «كان 2019» تبدأ.. والحكومة: نعدكم بـ«حدث استثنائى»

منذ أقل من شهر

السيسي: طالبنا بالتعامل بشكل دولي مع استخدام "التواصل الاجتماعي" في نشر التطرف

منذ أقل من شهر

السيسي: تحدثت منذ 4 أعوام عن أهمية تصويب وتصحيح الخطاب الديني

الآن

شكري: المشاركة الواسعة في القمة العربية الأوروبية تقديرًا لمكانة مصر

قرار عاجل من النائب العام بشأن عقر كلبين لطفل الرحاب

الأمين العام للبرلمان يصدر توضحيًا بشأن تغيب نواب عن جلسة اليوم

شكري يبحث مع نظيره الليتواني سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين

ads
الأكثر قراءة

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت إنى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

فيديو.. الباز: "مصر مش بتعدم الناس عمال على بطال.. في قانون"

"عبدالعال" ينفعل على النواب: هناك 440 نائبًا وقعوا ولم يحضر منهم أحد

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

ألبومات الصور

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

"رامبو" يقود تدريب فريق بلدية المحلة لكرة القدم

رياضة

مدرب الهلال السعودي: حققنا هدفنا من مباراة الاتحاد السكندري

وزير الرياضة: هذه رسالتي للأهلي والزمالك وبيراميدز (حوار)

الاتحاد السكندري يودع كأس زايد للأندية بتعادله السلبي مع الهلال السعودي

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت إنى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

فيديو.. الباز: "مصر مش بتعدم الناس عمال على بطال.. في قانون"

"عبدالعال" ينفعل على النواب: هناك 440 نائبًا وقعوا ولم يحضر منهم أحد

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

ads
كشكول

رئيس جامعة عين شمس يشهد افتتاحات جديدة بكلية الهندسة

رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

رئيس جامعة المنصورة يلتقي فريق المراجعة الخارجية بهيئة الجودة لاعتماد الطب البيطري

شيخ الأزهر يزور مصابي تفجير الدرب الأحمر الإرهابي بمستشفى الحسين الجامعي

حواديت كاراكاز في ليالي جامعة جنوب الوادي

الأمصار

الرئيس المصري لنظيره اللبناني: داعمين لكم ضد أي عبث خارجي

إسرائيل تتجه لإقناع الأمم المتحدة بإدراج حزب الله على "قائمة الإرهاب"

نائب الرئيس الأمريكي ينقل تأييد ترامب لزعيم المعارضة الفنزويلية

ربطة عنق رامي مالك تثير مشاعر ليدي جاجا.. وصديقته تبدي غضبها

السودان يخفض سعر الدولار الجمركي

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

دراسة جامعية: تكاتف أفراد ومؤسسات الدولة للقضاء على الإرهاب ضرورة شرعية وواقعية

استمرار غزو الثعابين في أستراليا.. مسافرة تجده في حذائها

Ordinem متعة مطابقة الألوان

مقالات الرأي
دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

محمد الباز

​ الفخ الذى سقطت فيه الـ cbs.. كيف تعاملت مصر مع القناة الأمريكية بهدوء ودبلوماسية؟

المزيد
الصحة

اكتشاف سبب التطور السريع لسرطان البروستاتا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎