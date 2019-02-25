فيديو.. الباز: "مصر مش بتعدم الناس عمال على بطال.. في قانون"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح المتحدث الرسمي باسم مصر، مشيرا إلى أن الغرب دائما ما يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في البلدان العربية، ولكن السيسي رد بكل ثقة في المؤتمر الصحفي للقمة العربية والأوروبية، وأوضح وجهة نظر المصريين في عقوبة الإعدام لكل دول العالم.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الإرهابي عندما يقتل ضابطا بالقوات المسلحة أو مواطن مصري، يأتي أهله إلى الرئيس السيسي ويطالبوه بحق أبنائهم، ولذلك عقوبة الإعدام تطبق في مصر، وعلى الرغم من أن العقوبة موجودة بالقانون، إلا أن مصر "مش بتعدم الناس عمال على بطال"، وحتى يتم تنفيذ الحكم، تسمح الدولة للمتهم بكل درجات التقاضي والدفاع، حتى أن بعض القضايا يتم الحكم فيها نهائيا بعد 3 سنوات، لحرص مصر على تطبيق العدالة.

وأكد "الباز"، أن مصر تنظر لدول أوروبا والغرب بعيون أوروبية، ولذلك على دول العالم أن تنظر إلى الأوضاع في مصر بعيون مصرية، حتى يستقيم الحكم.