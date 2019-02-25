فيديو.. الباز: "مصر مش بتعدم الناس عمال على بطال.. في قانون"
وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الإرهابي عندما يقتل ضابطا بالقوات المسلحة أو مواطن مصري، يأتي أهله إلى الرئيس السيسي ويطالبوه بحق أبنائهم، ولذلك عقوبة الإعدام تطبق في مصر، وعلى الرغم من أن العقوبة موجودة بالقانون، إلا أن مصر "مش بتعدم الناس عمال على بطال"، وحتى يتم تنفيذ الحكم، تسمح الدولة للمتهم بكل درجات التقاضي والدفاع، حتى أن بعض القضايا يتم الحكم فيها نهائيا بعد 3 سنوات، لحرص مصر على تطبيق العدالة.
وأكد "الباز"، أن مصر تنظر لدول أوروبا والغرب بعيون أوروبية، ولذلك على دول العالم أن تنظر إلى الأوضاع في مصر بعيون مصرية، حتى يستقيم الحكم.