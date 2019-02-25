الجريدة الرسمية تنشر تعديلات ضريبة الدخل
نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم ١٠لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١لسنة٢٠٠٥.
وتضمن التعديل توضيح بالمعاملة الضريبية على أذون وسندات الخزانة التي يتم الاكتتاب فيها.
نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم ١٠لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١لسنة٢٠٠٥.
وتضمن التعديل توضيح بالمعاملة الضريبية على أذون وسندات الخزانة التي يتم الاكتتاب فيها.
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