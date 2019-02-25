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الثقافة
الإثنين 25/فبراير/2019 - 08:34 م

الثلاثاء.. "الموسيقى لحياة أفضل" بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. الموسيقى
حسام الضمرانى
dostor.org/2531938

تقيم لجنة الموسيقى بالمجلس الاعلى للثقافة، أمسية ثقافية بعنوان: "الموسيقى لحياة أفضل.. إضاءة على تجارب واعدة - مشروع أسوان للموسيقى نموذجا"، وذلك في تمام السادسة من مساء الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بحضورالدكتورة رشا طموم مقررة لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويتحدث في الأمسية أشرف قناوي مدير مشروع أسوان للموسيقى التابع لمؤسسة أغاخان؛ حيث يقدم عرض لتجربة مشروع أسوان للموسيقى؛ وهو من ضمن المبادرات والمشروعات التي تسعى لخلق فرص عمل في مجال الفنون للأجيال الجديدة.

وتأني الأمسية في إطار رغبة لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة في تسليط الضوء على التجارب الناجحة والواعدة اليت تنفذها مؤسسات المجتمع المدني؛ وإفساح المجال لتقديم تلك التجارب للاستفادة منها في مجال العمل العام.

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