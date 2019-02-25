وزير الرياضة: هذه رسالتي للأهلي والزمالك وبيراميدز (حوار)

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن بطولة الدورى مستمرة ولم يتم التطرق إلى إلغائها، لأن الخسائر المترتبة على ذلك ستطول الجميع، وعلى رأسهم قطبى الكرة المصرية، مشيرًا إلى أنه طلب من رئيسي القطبين عدم إقحام الجماهير في الصراع.



وأكد الوزير، في حواره مع «الكابتن»، ثقته التامة في قدرة الدولة المصرية على تنظيم بطولة أمم إفريقيا في يونيو المقبل، وإخراجها بصورة مشرفة تليق بتاريخ ومكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن بطولة الـ«كان» ستكون نقطة الانطلاق لعودة الجمهور إلى مدرجات ملاعب كرة القدم المصرية مرة أخرى.



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