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الإثنين 25/فبراير/2019 - 08:25 م

"غرس الولاء والانتماء للوطن" بمدرسة السادات العسكرية بالإسكندرية

غرس الولاء والانتماء
هبه عويضه
dostor.org/2531931

نظمت إدارة غرب التعليمية اليوم الاثنين، ندوة غرس الولاء والانتماء للوطن، مدرسة السادات الثانوية العسكرية، بحضور مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم والعقيد محمد السيد المستشار العسكري للمحافطة، وهمت أبو كيلة مدير عام الإدارة وصباح زكي وكيل إدارة غرب ومديري إدارات التعليم العام.

بدأت مراسم اليوم بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الكريم وكلمة همت أبوكيلة، ثم عرض أفلام تسجيلية من إخراج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة وهي"جدو بطل، يوم لايُنسى، مصر تحارب الإرهاب"، وأغنيات وطنية على خشبة المسرح، من إبداع كورال الإدارة، وقدّم الجميع في كلماتهم التحية لأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم قربانا لبلادنا.

وأكد العجمي، أن الطلاب يجب عليهم معرفة تاريخ بلدنا وماضيه العريق ليعيشوا حاضرهم ويبنون مستقبل وطنهم فهم رجال الغد الذين سيحملون رايته لتبقى خفاقة في عنان السماء.

وأكد العقيد محمد السيد، في كلمته أنه يجب على الشباب الحذر التام من الإرهاب الفكري عن طريق السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، فيجب تحري الدقة وتجنب الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي وتكدير السلم الاجتماعي، مؤكدا أن مصر تمتلك شبابًا وشعبا بدرجة مقاتل، مشيرًا إلى ضرورة اقتدائهم بالنماذج المشرفة من أبناء وطننا من علماء وكتّاب وأدباء ورياضيين وجنود بواسل يضحون بانفسهم كي نعيش جميعا في أمن وسلام واستقرار.

"غرس الولاء والانتماء للوطن" بمدرسة السادات العسكرية بالإسكندرية
"غرس الولاء والانتماء للوطن" بمدرسة السادات العسكرية بالإسكندرية
"غرس الولاء والانتماء للوطن" بمدرسة السادات العسكرية بالإسكندرية
"غرس الولاء والانتماء للوطن" بمدرسة السادات العسكرية بالإسكندرية
"غرس الولاء والانتماء للوطن" بمدرسة السادات العسكرية بالإسكندرية
"غرس الولاء والانتماء للوطن" بمدرسة السادات العسكرية بالإسكندرية
"غرس الولاء والانتماء للوطن" بمدرسة السادات العسكرية بالإسكندرية
"غرس الولاء والانتماء للوطن" بمدرسة السادات العسكرية بالإسكندرية
"غرس الولاء والانتماء للوطن" بمدرسة السادات العسكرية بالإسكندرية
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