"التواصل الفعال مع الأبناء".. دورة تدريبية ببنى سويف

نظم مركز التوجيه والإرشاد النفسي، التابع لجمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام ببني سويف، دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام للأخصائيين والمشرفين العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بعنوان "التواصل الفعال مع الأبناء وفنيات تعديل السلوك"، تحت إشراف إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي ببنى سويف، والدكتور أحمد عبد العزيز الاستشاري النفسي بالمركز.



وقال الدكتور أحمد عبد العزيز، إن التدريب يأتي ضمن خطة المركز لرعاية أبناء المؤسسات وتوفير كافة المقومات التى تساعد على تطوير الخدمات المقدمة للأبناء من خلال تنمية الموارد البشرية والمتمثلة فى تطوير وتنمية قدرات الأخصائيين والمشرفين القائمين على الأبناء فى دور الرعاية المختلفة ببنى سويف، وذلك لزيادة قدرات الأخصائيين فى التواصل الفعال مع الأبناء واستراتيجيات إقامة علاقة جيدة وفعالة معهم لزيادة الثقة بين الأبناء والأخصائيين وفهم مشاعر واحتياجاتهم النفسية وأساليب تعديل السلوك والاضطرابات النفسية المختلفة وأسبابها والوقاية منها.



وحاضر خلال الدورة أحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف، ونبيلة عبد الحليم وكيلة المديرية، وخالد شكرى مدير إدارة الأسرة والطفولة ببني سويف، ومحمد سيد رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مؤسسات الأيتام، والدكتور حماد أحمد، والدكتور محمد محي المساعدين النفسيين بالمركز.



وتقام هذه الدورة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والإدارة العامة الأسرة والطفولة، وتحت إشراف إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى في بنى سويف.