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الإثنين 25/فبراير/2019 - 08:18 م

الإمام الأكبر يزور مصابي تفجير الدرب الأحمر الإرهابي في مستشفى الحسين الجامعي

الإمام الأكبر يزور
أميرة العناني
dostor.org/2531925

زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عصر اليوم الإثنين، مصابي التفجير الإرهابي الذي وقع الإثنين الماضي بمنطقة الدرب الأحمر، والذين يتلقون العلاج في مستشفى الحسين، التابعة لجامعة الأزهر.

ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وهم سيدة وطفل وطالب تايلاندي يدرس في جامعة الأزهر، حتى اكتمال شفائهم، وقرر تقديم منحة دراسية للطالب التايلاندي، وتوفير سكن طلابي له بمدينة البعوث الإسلامية.

وشدد شيخ الأزهر على أن تلك التفجيرات الإجرامية لن تنال من صمود وعزيمة الشعب المصري، أو تقلل من إصراره على دحر عصابات الإرهاب وتطهير أرض الوطن من دنسها، مؤكدًا وقوف المصريين بمختلف توجهاتهم خلف مؤسسات الدولة في حربها ضد تلك العصابات.

الإمام الأكبر يزور مصابي تفجير الدرب الأحمر الإرهابي في مستشفى الحسين الجامعي
الإمام الأكبر يزور مصابي تفجير الدرب الأحمر الإرهابي في مستشفى الحسين الجامعي
الإمام الأكبر يزور مصابي تفجير الدرب الأحمر الإرهابي في مستشفى الحسين الجامعي
الإمام الأكبر يزور مصابي تفجير الدرب الأحمر الإرهابي في مستشفى الحسين الجامعي
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