"المصريين الأحرار" يهنئ دولة الكويت بعيدها الوطني الـ58

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، دولة الكويت الشقيقة بعيدها الوطني الـ58.



ومن جهته، أعرب حسام رأفت، رئيس لجنة الشئون العربية بحزب المصريين الأحرار، عن خالص التهنئة لدولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بالعيد الوطني الـ58 وعيد التحرير.



وقامت لجنة الشئون العربية بإرسال برقية تهنئة للسفير محمد بن صالح الزويخ سفير دولة الكويت بجمهورية مصر العربية، مهنئا بالعيد الوطني وعيد التحرير لدولة الكويت الشقيقة.



وأثنى "رأفت" على العلاقات الوطيدة والثنائية والتاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، آملا في زيادة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، واختتم حديثه قائلا: "نتمنى لأشقائنا في دولة الكويت مزيدًا من الاستقرار والتقدم والرقي والرخاء".