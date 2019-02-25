مباحثات نمساوية هندية لدعم العلاقات الثنائية

التقت كارين كنايسل وزيرة خارجية النمسا، اليوم، في نيودلهي مع نظيرتها الهندية سوشما ساوراج.

وقال بيان للخارجية النمساوية، مساء اليوم، إن الوزيرتين أكدتا أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأشار البيان نقلا عن الوزيرة النمساوية إلى أن الهند من أبرز الاقتصاديات الناشئة في العالم وحققت أعلى معدل نمو في العام الماضي وبلغ ٤ر٧ في المائة.

ولفت البيان إلى قوة وأهمية العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الوزيرتين التقيتا في سبتمبر الماضي في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر أن الوزيرة النمساوية تقوم بجولة آسيوية اختتمت في الهند وشملت بنجلاديش ونيبال وبوتان.