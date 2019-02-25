يسرا اللوزى: حظى وحش فى السينما.. وهعمل مسرح بعد الأربعين

- تحدثت لـ«الدستور» على هامش مشاركتها بلجنة تحكيم مهرجان أسوان لأفلام المرأة قالت النجمة يسرا اللوزى إن مشاركتها كعضو بلجنة التحكيم بمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة أمر يضيف إلى أرشيفها الفنى، مشيرة إلى أن المرأة ليست مضطهدة عن عمد من المجتمع «لأن العالم معظمه ذكورى، وبالتالى الأولوية فيه للرجل»، على حد قولها. وكشفت «اللوزى»، فى حوارها مع «الدستور»، عن أنها تحلم بتقديم عمل مسرحى، ومع هذا رفضت مشاركة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، فى عمل على خشبة المسرح، بسبب انشغالها بابنتها» معتبرة أن حظها فى السينما سيئ، لأن معظم ما عرض عليها لم يتوافق مع ذوقها. ■ بداية.. لماذا اعتذرت عن عدم حضور مهرجان أسوان العام الماضى وتشاركين به الآن.. وما الفارق؟ - اعتذارى عن عدم حضور المهرجان العام الماضى كان بسبب انشغالى فى تصوير مسلسل «بالحجم العائلى» مع الفنان يحيى الفخرانى، فى مدينة مرسى علم، وكان من الصعب جدًا السفر إلى أسوان وترك تصوير المسلسل. هذا العام الأمر مختلف تمامًا، لأن هالة جلال، المدير الفنى لمهرجان أسوان لأفلام المرأة، حدثتنى منذ أشهر طويلة عن رغبتها فى مشاركتى ضمن لجنة التحكيم، وكنت وقتها مشاركة فى مهرجان «سلا» بالمغرب كعضو لجنة تحكيم للأفلام الروائية الطويلة، ولم أعتذر، لأن المشاركة مهمة كى تحسب ضمن أرشيفى الفنى، وهى إضافة لى، فتلك ستكون التجربة الثالثة لى فى مشوارى، بعد أن شاركت قبل سنوات فى لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة. ■ ما الصعوبات التى يمكن أن تواجهك فى لجنة تحكيم؟ - لا يمكن وصفها بصعوبات كبيرة، بقدر ما يمكن القول إنها تجربة مرهقة وقاسية، ففى التجارب الأولى، مثل مهرجان «سلا،» شعرت بشىء من القلق، كما أن عدد الأفلام المشاركة كان كبيرا، مقارنة بعدد أيام المهرجان، وكنت أشاهد يوميًا ثلاثة أفلام، ومدة الفيلم الواحد تزيد أحيانا على ساعتين، لكن مشقة هذه التجربة أعطتنى خبرة كبيرة جعلت مشاركتى فى مهرجان أسوان لأفلام المرأة غير مزعجة. لكن هنا كانت صعوبة بسيطة، فالمسابقة كان بها ما يشبه الأفلام التسجيلية، وأخرى تحريك أنيميشن، وكانت الصعوبة فى المقارنة بين تحريك مدته ثلاث دقائق، وآخر قصير يمتد لنصف ساعة. ■ هل تعانى المرأة فى السينما من وجهة نظرك؟ - المرأة إن كانت مضطهدة فذلك بدون قصد، لأن العالم معظمه ذكورى، وبالتالى فى أى عمل تكون الأولوية فيه للرجل، لأن تركيبة الكون كذلك، ولكن ما نستطيع أن نفعله هو أن نؤكد على أهمية دور المرأة فى السينما. ولدينا مشكلة بشكل عام فى وجود المرأة بالسيناريوهات، وبالتالى فإن تناول المرأة فى السينما أقل من الطبيعى، وأرى أننا نحتاج إلى أن نجد سيدات تكتب وأفلامًا أكثر تعبر عن المرأة، وهذا المهرجان بداية جيدة لهذه الفكرة، وأتمنى أن تكون هناك أفلام أكثر تعبر عن المرأة، وألا توجد فقط كمساندة للبطل فى الفيلم.

■ لماذا لم تفكرى فى تقديم عمل من بطولتك؟

- أتمنى بالطبع، لكن أين السيناريو؟.. أتمنى أن أجد من يكتب عملًا يؤثر فى، فأنا لا أحب تقديم السير الذاتية أو أى عمل مرتبط بظروف تاريخية معينة، وإن اضطرتنى الظروف لتقديم شخصية تاريخية، فسيكون الأمر مشروطًا بألا تكون الشخصية معاصرة، أو توجد مادة مصورة لها، حتى لا أقع فى مقارنة مع الشخصية الحقيقية، لأنه من الصعب تمامًا أن تتفوق على الشخصية نفسها، لذلك ستكون التجربة مليئة بالخسائر.

■ هل تقدمين دور ضابطة شرطة فى الجزء الثالث من مسلسل «كلبش»؟

- لا.. ولا أستطيع الإفصاح عن تفاصيل شخصيتى فى مسلسل «كلبش»، لكن الدور مركب، وبه تفاصيل كثيرة ستغير فى الأحداث، وهى تدور حول محللة نفسية يتم الدفع بها لتحليل عدد من الشخصيات، ومع الوقت يحاط بالشخصية جانب من الغموض، بعد علمها بعدد من المعلومات، لكن تخفيها لأسباب مجهولة، ومع الأحداث سيتم اكتشاف ذلك.

■ ألم تقلقى من المشاركة فى مسلسل له أجزاء سابقة؟

- دعنا نتفق على شىء، وهو أننى أخاف حين أقدم شخصية سبق أن قدمها غيرى فى جزء آخر، هنا تكون المقارنة، وأنا أرفض ذلك، لأن الجمهور عندما يرتبط بشخصية قدمها فنان ما من قبل يصعب أن ينجذب لفنان آخر يقدم الشخصية ذاتها.

ومسلسل «كلبش» فى جزئه الثالث لا يعتبر استكمالًا للجزءين الأول والثانى، فهناك أحداث كثيرة متغيرة وشخصيات تظهر لأول مرة، وهذا ما حدث فى الجزء الثانى وحقق نجاحًا، وسبب موافقتى على المشاركة فى العمل هو نجاح العمل خلال العامين الماضيين مع الجمهور، إذ إنه قوى بكل صناعه، سواء المؤلف باهر دويدار، أو المخرج بيتر ميمى، وأمير كرارة وباقى الأبطال، بجانب الإثارة والتشويق التى تجذب شريحة كبيرة من الجمهور.

والسبب الأهم أن عدد الأعمال الدرامية هذا العام أقل بكثير عن الأعوام الماضية، وهناك فنانون لم يسعفهم الحظ للمشاركة فى هذا الموسم، لذلك فإن فكرة الاختيار والرفض لم تكن مطروحة، إذ لم تعرض أعمال كثيرة علىّ لكى أرفض هذا وأختار ذاك.

■ لكنك تعاقدت أيضا مع هانى سلامة فى مسلسل «قمر هادى».. ما تفسيرك؟

- فكرة المسلسل وتفاصيل الشخصية مختلفة تماما عن «كلبش»، وهذا ما تجده دائما فى اختياراتى، فأنا لا أحب أن أقدم عملين فى وقت واحد، إلا إذا كان الدوران مختلفين تماما عن بعضهما، وعندما قدمت دورًا فى مسلسل «خطوط حمراء»، وكانت تفاصيل وملامح الشخصية قريبة من شخصيتى الحقيقية، قدمت فتاة محجبة من المنصورة فى مسلسل «فرتيجوا».

وفى هذا العام، أرى أن مسلسل «كلبش» موجه للشباب وللرجال أكثر، وستكون له ضجة شعبية، تشبه كرة القدم، وسنجد الجمهور ينتظر العمل على المقاهى، بخلاف «قمر هادى» فهو عمل لايت رومانسى، أعتقد أنه سيجذب السيدات أكثر.

■ هل يمكن أن نراك فى عرض مسرحى؟

- هذا أمر من أحلامى، وعُرضت علىّ مسرحية منذ أكثر من شهر، مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى، وهو عمل ضخم جدًا، لكنى اعتذرت عن عدم المشاركة فيه، رغم أنه كان شرفًا كبيرًا أن أقف أمامه على خشبة المسرح، وسبب اعتذراى أننى حاليًا مرتبطة بابنتى، ولا بد من أكون معها خلال هذه الفترة، كما أننى أتمنى أن أنجب مرة أخرى، والمسرح يحتاج لتفرغ، لذلك يمكن أن أقدم مسرحية عندما أبلغ ٤٠ عامًا.

■ ما سبب قلة خطواتك فى السينما؟

- السينما الله يرحمها بالنسبة لى، ففى السنوات الأخيرة الأفلام التى عرضت علىّ لم تتوافق مع ذوقى، أما الجيدة فلم تعرف طريقها إلىّ، وأتمنى أن أحظى بفرصة للمشاركة فى أعمال سينمائية جيدة مستقبلًا.