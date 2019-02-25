المعارضة القطرية منى السليطى تكشف أسرارًا جديدة عن فضائح الدوحة

الإثنين 25/فبراير/2019 - 08:46 م

سمر عبدالله

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- قالت إن النظام قائم إلى الآن بسبب تلقيه دعمًا من إسرائيل وإيران فى الوقت ذاته

- حرس أخى وزير الاتصالات القطرى إسرائيلى واعتاد السفر إلى تل أبيب لتلقى العلاج

- «داعش» يحمى ممتلكات النخبة الحاكمة.. وتجارة المخدرات والسلاح وراء ثرائهم الفاحش

- المواطن القطرى يتعرض للتنكيل ومسئولو النظام «مستكترين علينا نعيش حياة كريمة»



منذ سنوات أعلنت تحديها لظُلم «نظام الحمدين» المهيمن على الحكم فى قطر، وعارضت علنًا ما لمسته من توغّل إسرائيل وجهازها الاستخباراتى «الموساد» فى مؤسسات بلدها، واستنكرت فساد النخبة الحاكمة فى الدوحة، فواجهت السجن وتلفيق عدة تهم تمس شرفها، ما دفعها للجوء إلى مصر بحثًا عن الأمن والأمان.

إنها منى السليطى، المعارضة القطرية، شقيقة جاسم السليطى، وزير المواصلات والاتصالات فى نظام تميم بن حمد، التى لم يحمها اسم عائلتها ولا طبيعة عمل عدد من أشقائها فى المؤسسات الأمنية القطرية من السجن والتشريد وتشويه السمعة، بالإضافة إلى التهديدات المتتالية بالقتل.

المعارضة القطرية فتحت دفاتر أسرارها لـ«الدستور»، فى محاكمة علنية للنظام الحاكم فى الدوحة، وكشفت عن بعض ما تعرفه عن فساد «الحمدين»، وحقيقة الحياة فى قطر، والعلاقة بين مسئوليها و«الموساد» الإسرائيلى.

.. متى بدأت معارضتك نظام تميم؟

- معارضتى بدأت منذ تولى حمد بن خليفة الحكم، وليس مع «تميم» نفسه، وعندما تولى «تميم» الحكم كنت هنا فى القاهرة، لكن تصرفاته أيضا جعلتنى أنفر منه ومن ظلمه وحكمه، ناهيك بالطبع عن التهديدات التى تصلنى من نظامه بصفة دائمة.

■ البعض يعتقد أن القطريين يحيون فى رفاهية كبيرة.. لماذا كنت تطالبين بتحسين مستوى معيشة المواطنين؟

- فى البداية عندما تولى «حمد» الحكم فرحنا بشدة، وكان فى أذهاننا أنه يمثل قيادة جديدة، ستنتشلنا من التخلف الذى نعيش فيه، وستصبح الدوحة منفتحة فى عهده، وبالفعل حدث انفتاح، لكن تم معه تشويه القطريين على مرأى ومسمع من الجميع.

وفى عهده أصبحت عملية تجريد المواطن القطرى من رفاهياته عملية ممنهجة، فحين يحاول أى قطرى أن يبنى منزلًا كبيرًا أو فيلا، تأتى السلطات لهدمها وتحول صاحبها للتحقيق، دون أى اتهام أو مبرر، وبعدها أصبحنا نعتقد أنهم «مستكترين علينا حياة كريمة».

ومن جهتى أوجه رسالتى للعالم، وتحديدًا لمن يظنون أن القطريين مرفهون، وأقول لهم إن القطريين يتم التنكيل بهم فى بلدهم، وما يحدث لهم هو تنفيذ أجندات خارجية بدعم من أمير قطر.

■ هل جمعك أى لقاء بوالدة تميم؟

- لا، لم يحدث أن جمعنى أى لقاء بها، غير أنها أرسلت لى من قبل رسالة شفهية تحمل تهديدًا صريحًا وواضحًا، وحملها المحامى الخاص بى، وقالت له بالحرف: «بلغ منى السليطى أننا لن نتركها»، وهذا الرجل حى يرزق ويمكن سؤاله عن حقيقة ما حدث والتأكد مما أقول.

■ تدور أحاديث كثيرة حول أسباب مغادرتك قطر.. ما الأسباب الحقيقية؟

- النظام القطرى ارتكب العديد من الأفعال المشينة، ليس معى فحسب، بل مع جميع المواطنين القطريين، فهم طردونى من وظيفتى، وكنت أعمل وقتها فى الإدارة العليا للمجلس الأعلى للتعليم فى قطر، عندما اكتشفت أن هذه الإدارة تدار وفقا لتعليمات «الموساد» الإسرائيلى واعترضت على ذلك.

ودون أن أعلم، قامت فتاة تعمل فى نفس المكان بالإبلاغ عنى، ثم حكموا على غيابيًا واقتادونى دون أن أدرك إلى مكان غير معلوم، وزعموا أن هذا المكان سيكون مقر عملى الجديد، وسرت معهم دون أن أدرك أنى أقاد إلى السجن، وفوجئت بأنه شىء يسمونه «السجن الإدارى»، وهو مؤسسة لا يوجد نظير لها فى العالم، سوى فى قطر وإسرائيل.

وللعلم فإن الفتاة التى أبلغت عنى انتقلت بعد ذلك للعمل فى مكتب عزمى بشارة، وأصبحت تحمل درجة وكيل وزارة، رغم خروجها من مكان عملها فى التعليم بفضيحة فساد.

وتزامن مع سجنى حملة ممهنجة من النظام القطرى، يتهموننى فيها بالعمل فى الدعارة والإصابة بـ«نهم جنسى»، وغير ذلك من التهم التى لا تتوقف وتنسب إلىّ أشياء غير أخلاقية كل يوم.

■ كيف اكتشفت علاقة المسئولين فى إدارة التعليم القطرية بـ«إسرائيل»؟

- ذات مرة انعقدت ندوة توعية لطلاب الثانوية العامة، كان من المقرر أن تتحدث عن أضرار الإدمان والمخدرات، لكن ما حدث داخل الندوة لا علاقة له على الإطلاق بمضمونها، فالقائمون على الندوة من مسئولى التعليم لم يتحدثوا عن مخاطر الإدمان على الإطلاق، بل قاموا بأنفسهم، وتحت إشراف الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، الذى شغل مناصب متعددة فى النظام بتوزيع المخدرات على الطلاب علنًا.

وبعد فترة من الشكوك، اكتشفت بنفسى وجود الدعارة داخل المدارس القطرية، وعندما حملت شكوكى واعتراضاتى وذهبت بها لوزير التعليم نفسه، اعترف الوزير بذلك دون خجل أو حياء.

■ هل تعتقدين أن اعتراضاتك كانت كافية لمواجهة السجن؟

- عندما كنت أعمل فى الإدارة التعليمية رأيت ما لم يره أحد غيرى، كما اكتشفت الكثير من خطايا النظام القطرى، وحاولت أن أواجههم بها، لكن حين فعلت ذلك أشاعوا أننى «عدوانية» و«صدامية»، ولا أصلح لشغل أى منصب فى مجال التعليم والتربية.

وحقيقة، لم أعرف حتى الآن سر انقلاب النظام القطرى علىّ، لكن صدمتى كانت كبيرة عندما علمت أن كل ذلك حدث بتورط من شقيقى جاسم السليطى، الذى يشغل منصب وزير الاتصالات، وأن ما حدث معى كان محاولة لتغطية علاقاته الأمنية مع إسرائيل، وهذا سر أكشف عنه للمرة الأولى، للأسف.

■ ما أهم ملاحظاتك على فترة السجن؟

- السجن الإدارى كان يضم عددًا كبيرًا جدًا من الأجانب ومعظمهم ينتمون للتنظيمات الإرهابية، فكان هناك تقريبا نحو ٥٠ ألف إرهابى، وقد كان بالنسبة لهؤلاء أقرب لمعسكر تدريب منه إلى سجن.

فمثلا، كان السجان يعتبر أنى «غبية» لا أفهم طبيعة ما يحدث حولى، وكان دائما يوكل إلىّ ما يسميه مهمة «لم الهدايا»، وهذه الهدايا التى كنت أجمعها من السجناء كانت مجموعات من كتب ابن تيمية، توزع بشكل دائم على الإرهابيين.

هذا السجن كان مدرسة للإرهابيين الأجانب، خاصة الأفارقة، وتوزع فيه الكتب التكفيرية بانتظام لمساعدة الإرهابيين فى مهامهم التى يكلفون بها بعد ذلك، كل فى دولته الخاصة، خاصة الدول الإفريقية، وبهذا يصبحون رجال قطر فى بلدانهم.

■ هل كنت على خلافات مع شقيقك وزير الاتصالات؟

- لا، لم يكن هناك أى خلاف بينى وبينه، لأنه ترك الأسرة منذ ٢٠ عامًا، وقطع علاقته بها فجأة، وأصبح يحيا حياة سرية للغاية، يقوم فيها بأعمال لا نعرف عنها شيئًا، ثم اكتشفنا أنه يعمل مع «الموساد» الإسرائيلى، وأن حرسه الخاص من إسرائيل، ما يفسر علاقاته ومنصبه القوى فى حكومة «تميم».

وهذا الأمر ليس سرًا، بل يعلمه المسئولون فى الدولة جيدًا، حتى إنه حين يشعر بالتعب هو أو زوجته تحملهما طائرة خاصة لتلقى الرعاية الطبية فى إسرائيل، كما أنهما يحصلان على كل علاجاتهما منها، وتأتيهما من هناك بشكل خاص.

■ عدد كبير من أفراد عائلتك يعملون فى الأجهزة الأمنية القطرية.. ألم يكن ذلك كافيًا لحمايتك؟

- يعلم جميع المقربين من السلطة أن الأجهزة الأمنية القطرية تعمل على خدمة مصالح إسرائيل بشكل خاص، وهو ما اطلعت عليه بحكم طبيعة عملى وعمل أشقائى وبعض أفراد العائلة، الذين يعملون فى هذه الأجهزة، لذا كنت على دراية بخبايا لم يعرفها كثيرون غيرى.

فمثلا زوج شقيقتى يعمل مدير أمن العاصمة الدوحة، لكنه فى الوقت نفسه يتبع تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، ويشرف بنفسه على خدمة مصالح تنظيم «داعش»، كما أن أحد أشقائى أيضا من عناصر الجماعة، وكانت له علاقات قوية بالقيادى الإخوانى خيرت الشاطر، وغيره كثيرون من كبار رجال الحكم فى قطر.