الري تبدأ أعمال التطهير حول جزيرة أسوان لتوفير المياه للزراعات

تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، الاستعدادات لمجابهة أية طوارئ لتوفير المياه اللازمة للزراعات المختلفة وحل مشاكل عدم وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات المزارعين.



وبدأت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسوان، تطهير ونزع حشائش بعض الترع والمصارف للحد من إهدار المياه والتلوث بعدة مناطق مختلفة، حيث بدأت أعمال إزالة الحشائش والتطهيرات حول جزيرة أسوان، تحت إشراف المهندس محمد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل للوجه القبلي، محمد عبد اللطيف، وفى وجود مهندسي الإدارة ورجال تفتيش نيل كوم أمبو وهندسة نيل أسوان، وذلك في إطار توفير المياه اللازمة للزراعات المختلفة.