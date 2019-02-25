ماذا قال العالم عن القمة العربية- الأوروبية؟

الإثنين 25/فبراير/2019 - 09:04 م

شيماء جلال - محمد عبدالناصر

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اختتمت أعمال القمة العربية الأوربية الأولى بشرم الشيخ، اليوم، وذلك بحضور قادة ٥٠ دولة عربية وأوروبية، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى الاتفاق على عقد القمة العربية- الأوروبية المقبلة فى بروكسل عام ٢٠٢٢.

وأكد الرئيس أن القمة شهدت نقاشات مثمرة وبناءة حول مختلف القضايا، مشيرًا إلى أن التواصل أسهم فى توضيح الرؤى تجاه القضايا المشتركة.

وقال، فى ختام أعمال القمة، إن مشروع البيان الختامى للقمة أكد ضرورة تعزيز الشراكة العربية- الأوروبية، وتطوير التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات، والتنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة، فضلًا عن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.



ألمانيا.. أوروبا تثمن جهود السيسى فى ضمان عدم سفر اللاجئين عبر البحر المتوسط

اهتمت وسائل الإعلام والصحف الألمانية بعقد أول قمة عربية أوروبية بمدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى دلائل عقد القمة وما تتضمنه من رسائل إلى دول العالم.

وبثت قناة «إيه. آر. ديه» الألمانية لقطات من افتتاح قمة شرم الشيخ ومقتطفات من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأكدت القناة أهمية القمة التى شاركت فيها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

كما اهتمت الصحف الألمانية بالقمة، حيث كتبت صحيفة «بيلد»، تعليقًا على مشاركة ميركل واستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى لها تحت عنوان «ميركل تلتقى مع قادة العالم فى شرم الشيخ».

وقالت الصحيفة: «الأوروبيون يرغبون فى إرسال إشارة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين بأنهم ببساطة لا يغادرون الحى الجنوبى الشرقى الجار القريب لأوروبا- فى إشارة إلى الدول العربية- من أجل المصالح الاقتصادية والسياسية للقوى الكبرى».

ونقلت الصحيفة عن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قوله قبل بدء اجتماع القمة إن القمة نفسها هى بالفعل رسالة لبقية العالم.

أما صحيفة «برلينر مورجين بوست»، فقد أبرزت افتتاح القمة، وتطرقت إلى مقتطفات من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى دعا فيها إلى العمل سويًا لمواجهة الحرب ضد الإرهاب.

وأضافت الصحيفة: «فى قمة الجامعة العربية الاتحاد الأوروبى الأولى، يريد الاتحاد تعزيز التعاون مع الدول فى المنطقة المتضررة من الأزمات».

فى نفس السياق، كتبت صحيفة «دير تاجز شبيجل البرلينية» تقريرًا حول القمة، تحت عنوان «الأوروبيون والعرب يناضلون من أجل تعاون أوثق» فقالت: «القمة تعد أول قمة أورو- عربية فى المنتجع المصرى تضم زعماء الاتحاد الأوروبى مثل أنجيلا ميركل، تيريزا ماى وجان كلود يونكر فى أول مؤتمر يضم قمة للاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، والذى يضم ما يقرب من ٣٠ دولة أوروبية وأكثر من ٢٠ دولة عربية، حيث تثمن أوروبا غاليًا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية فى ضمان عدم سفر اللاجئين من بلادهم عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا».

وأضافت الصحيفة أنه تحت شعار «الاستثمار فى الاستقرار» ركز جدول الأعمال على الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة النزاعات فى سوريا واليمن وليبيا، وكذلك عملية السلام المتعثرة فى الشرق الأوسط.

أما موقع «دويتش فيلا» الناطق بالعربية فقال: «قادة دول الجامعة العربية والاتّحاد الأوروبى اجتمعوا فى شرم الشيخ، لتعزيز التعاون بين دولهم، فيما تبدو قضية بريكست فى خلفية القمّة، لكنها يحتمل أن تبرز إلى الواجهة».

تصوير: أحمد جمعة

النمسا.. مصر تستحق التحية على تنظيم الحدث المنفرد

صحيفة «كورنا تسايتونج» النمساوية بنجاح القمة العربية - الأوروبية وبالمحادثات التى وصفتها بـ«الناجحة» التى جمعت الرؤساء والملوك ورؤساء الوزراء العرب والأوروبيين، موجهة التحية إلى مصر على تنظيم هذه الحدث المتفرد.

وقالت الصحيفة، فى تقرير لها أمس الإثنين حول القمة إن مستشار النمسا «سيباستيان كورتس» حرص خلال مشاركته فى قمة شرم الشيخ على دعوة الدول العربية إلى التعاون فى مجال طالبى اللجوء، مضيفة أن ٥٠ رئيس دولة وحكومة بحثوا معًا خلال القمة عن إجابات لمواجهة التحديات المشتركة بما فى ذلك قضية الهجرة.

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد المستشار النمساوى انخفاض الهجرة إلى أوروبا بنسبة ٩٥٪، وإلى تراجع عدد الأشخاص الغارقين أثناء عبور البحر المتوسط.

ونوهت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبى سيقدم الكثير من المساعدات السخية إلى الدول فى شمال إفريقيا بشكل خاص من أجل المساعدة فى وقف تدفق اللاجئين.

الكويت.. التعاون «المصرى- الخليجى» يؤسس لعلاقة مختلفة

قال رئيس تحرير جريدة «السياسة» الكويتية أحمد الجارالله: إن «التعاون المصرى مع دول الخليج، يؤسس لعلاقة عربية - عربية مختلفة عما ساد فى العقود الأربعة الماضية».

وأضاف «الجارالله»، فى مقالته الافتتاحية بالجريدة، أمس تحت عنوان «قمة فك الالتباس بين أوروبا والعرب»، أن التحدى الأهم هو بعض الدول الشرق الأوسطية الداعمة والحاضنة للإرهاب، وممارساتها العدوانية التى ذاقت أوروبا بعض مراراتها منذ عام ١٩٧٩، ولا يزال يعانى منها العالم العربى، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى فى هذا المجال، هى التخلى الأوروبى عن الرهان على فرص اقتصادية مرحلية مع إيران، والنظر استراتيجيًا إلى التهديد الذى يمثله نظام الملالى على مستقبل المنطقة والعالم.

وقال: «طوال قرون من الزمن كانت العلاقة بين أوروبا والعرب، قائمة على النزاع والحروب، وهذا التاريخ ترك آثاره على الطرفين، بدليل أن شعوب المجموعتين ما برحت تعانى من ذيوله، خصوصًا فى العقود الخمسة الماضية، بسبب الالتباس فى المفاهيم حيال قضايا عدة.. هذا الإرث دفع إلى علاقات سياسية واقتصادية متفاوتة الإيقاع بين البرودة والحميمية والسخونة، لكنها لم تكسر جليد الحوار الذى كان يتراكم مع مرور الوقت، وعدم اللجوء إلى لغة مشتركة، يمكن التأسيس عليها فى مستقبل مشترك لمنطقة تمثل نحو ٢٠ فى المائة من اقتصاد العالم، ولديها مقومات ثقافية، تمكنها من تأدية دور فعال عالميًا».

وأشار إلى أن كل هذا وضعته الدول المشاركة فى القمة «العربية - الأوروبية» الأولى على طاولة البحث، لتذلل العقبات فى سبيل التعاون لتحقيق شعارها «فى استقرارنا.. نستثمر»، لتخرج من الشكليات، إلى البحث فى عمق قضايا استراتيجية تهم الطرفين، وتؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة والعالم، وفى مقدمتها قضايا مكافحة الإرهاب، والهجرة غير المشروعة وأزمات العالم العربى.

وذكر أن «المجتمعين فى شرم الشيخ من الجانب العربى، غالبيتهم ينسجمون فى الرؤى السياسية، بعد أن قطعت دولهم أشواطًا كبيرة فى التعاون بينها، على غرار مسيرة الاتحاد الأوروبى فى بداياتها، حيث إن مجلس التعاون الخليجى أصبح حاليًا، ورغم الأزمة الخليجية القائمة، أكثر قربًا من الاتحاد، إضافة إلى أن التعاون بين مصر والسعودية فى مشروعات تنموية كبيرة، ومنها الجسر الواصل بين البلدين، وكذلك الأمر بين القاهرة وأبوظبى، وبقية عواصم الخليج العربية، يؤسس لعلاقة عربية - عربية مختلفة عما ساد فى العقود الأربعة الماضية».

وأشار إلى أنه فى المقابل الأوروبى، هناك اتحاد يترسخ يوميًا، رغم التناقضات بين الأعضاء، ويزداد قوة فى مواجهة التحديات، ولذلك فإن الحوار بين الطرفين له مردوده الإيجابى على المستويات كافة، خاصة فى إزالة الالتباسات المتعلقة بالمعالجات العربية لأزمة الإرهاب التى تحولت إلى مشكلة عالمية.

ورأى أن الدول المجتمعة فى شرم الشيخ، يمكن أن تبدأ اليوم فى شق طريقها إلى مجد جديد، عبر استغلال الفرص التى تعج بها الكرة الأرضية، ومنها المنطقة، وأن تستغل المعبر العربى إلى إفريقيا فى تعميق الشراكة التنموية، مشيرًا إلى أن كل ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال التخلى عن النظريات السابقة التى أفسدت العلاقة الأوروبية - العربية فى الماضى، وأن تكون التنمية أساسًا فى المرحلة الجديدة.

السعودية.. القاهرة والرياض محوران أساسيان لحل الأزمات العربية العالقة

أكدت صحيفة «اليوم» السعودية أن القاهرة والرياض- نظير تمتعهما بأثقال سياسية واقتصادية متميزة- يشكلان محورين أساسيين لحل الأزمات العربية العالقة.

وقالت: «التعاون الممتد بينهما أسهم فى نجاح المحادثات المثمرة التى جرت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسى فى شرم الشيخ قبل انعقاد القمة العربية الأوروبية الأولى».

وتابعت الصحيفة- فى تعليق لها أمس تحت عنوان «آفاق التعاون السعودى المصرى»- أن المحادثات استعرضت العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المرتقبة بينهما على الآماد الطويلة، معربة عن اعتقادها بأن إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الحمر وخليج عدن هو إحدى ثمار المشروعات المشتركة السعودية المصرية المتمخضة عن التعاون بين البلدين.

وأكدت أن المباحثات السعودية المصرية على هامش القمة العربية الأوروبية كان لها الأثر الفاعل فى تعزيز رؤى التعاون المستقبلية بين البلدين الشقيقين، كما أن اللفتة التى أعلنها خادم الحرمين الشريفين بالعفو والإفراج عن عدد من المصريين الموقوفين بالمملكة جاء تقديرًا لما يكنه للشعب المصرى من محبة، وهو موقف إنسانى ثمنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فهو يشكل مبادرة كريمة تعكس ما توليه قيادة المملكة من اهتمام ورعاية بالغة بمصر حكومة وشعبًا. واختتمت الصحيفة تعليقها مؤكدة أن قمة شرم الشيخ عكست أهمية أمرين لهما أبعادهما على المستويين العربى والأوروبى، يتمحور الأول فى ترسيخ العلاقات العربية الأوروبية فى مختلف مجالاتها وميادينها، وهو ترسيخ سوف يعود بخيرات كبرى على دول الجانبين، والمحور الآخر يتمحور فى تكثيف التعاون السعودى المصرى لإنجاح كل الخطوات المطروحة لحلحلة الأزمات العربية العالقة، والبلدان يملكان القدرة الكافية لمعالجة تلك الأزمات.



عمان.. دعت إلى مقاربة شاملة ضد الإرهاب

أشادت الصحف العمانية الصادرة، أمس، بنجاح القمة «العربية- الأوروبية»، والقضايا التى طرحتها بقوة أمام قادة الدول العربية والأوروبية.

وأبرزت جريدة «عُمان»، أعرق الصحف فى سلطنة عمان، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى افتتاح أعمال القمة، إلى مقاربة موحدة شاملة لمواجهة الإرهاب فكريًا وأمنيًا، وتأكيده ضرورة مواجهة ما يفرضه الواقع من تحديات، على رأسها تفاقم ظاهرة الهجرة، وتنامى خطر الإرهاب.

وقالت الجريدة إن الرئيس السيسى لفت إلى أن التحديات المشتركة تجسدت فى بؤر الصراعات بالمنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التى تمثل قضية العرب المركزية والأولى، وأحد الجذور الرئيسية لتلك الصراعات، بما تمثله من استمرار حرمان الشعب الفلسطينى من حقوقه المشروعة، بل واستمرار إهدار حقوق الإنسان الفلسطينى التى يغفلها المجتمع الدولى.

من جانبها، أبرزت جريدة «الوطن» العُمانية، دعوة الرئيس إلى التعاون والتنسيق والتكامل، لا التنافس، بين المنطقتين العربية والأوروبية، إذ قال: «لقد أصبح من الضرورة القصوى أن تتحول منطقة الشرق الأوسط من منطقة للنزاعات إلى منطقة للنجاحات، وهو ما يستلزم التعاون الصادق بين منطقتينا الأكثر تضررًا بهذه النزاعات، واللتين ستكونان الأكثر استفادة على الإطلاق من هذه النجاحات، ما يستدعى التغاضى عن المصالح الضيقة، والعمل مع أطراف النزاع، عبر التحفيز وأحيانًا الضغط المحسوب، بهدف تنفيذ القرارات الأممية، التى تمثل نهجًا ملزمًا متفقًا عليه، لتسوية تلك النزاعات».

اليمن.. «أم الدنيا» قِبلة العرب والشرق

أكد خالد اليمانى، وزير الخارجية اليمنى، أن القمة العربية الأوروبية المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ، حدث تاريخى يهدف إلى إقامة حوار منفتح بين الجانبين للمرة الأولى، لبحث كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، معتبرًا استضافة مصر لها أمرًا طبيعيًا، بصفتها قِبلة العرب والشرق.

وأضاف «اليمانى» أن القمة بحثت الكثير من القضايا المهمة، كملف اللاجئين والأزمات السياسية فى المنطقة، مشيرًا إلى أن القادة المشاركين فى القمة أكدوا جميعهم أن الإرهاب يمثل تحديًا كبيرًا يجب أن تتضافر الجهود الدولية لمواجهته.

وبشأن ملف الهجرة غير الشرعية، قال إن هناك حاجة لإيجاد طرق وأساليب لحل هذه المشكلة من جذورها، التى تتمثل فى عدم الاستقرار وغياب التنمية، مشددًا فى الوقت نفسه على أهمية الشراكة العربية- الأوروبية.

وأشار إلى أن الحيز الذى أخذه الملف اليمنى من اهتمامات قادة القمة يعد كبيرًا، مؤكدًا فى الوقت نفسه ضرورة أن تضع الحرب أوزارها فى اليمن.

وتابع: «الحكومة استطاعت أن تمارس المزيد من الضغوط على الحكومة الانقلابية، للقبول بمبادئ الانسحابات، وعلى الرغم من مرور أكثر من شهرين لم تنسحب ميليشيات الحوثى».