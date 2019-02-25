هبوط مؤشرات الأسهم في المغرب بنهاية جلسة اليوم

اغلقت الأسهم في المغرب منخفضة في نهاية تداولات اليوم، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات البناء ومواد التشييد، النفط والغاز الطبيعي والمواد الكيماوية.



عند نهاية التداولات في الدار البيضاء، مؤشر مازي عائم المغربي أغلق على انخفاض عند 0.42%، ووصل الى خلال شهر أدنى مستوى قياسي له.



من بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر مازي عائم المغربي برز سهم ريسما (CS:RIS)، الذي ارتفعت قيمته 7.20% أو 11.20 نقطة وبلغ سعره 166.80 عند الإغلاق. في المقابل، سهم Micro Data SA (CS:MIC)‎ واصل ارتفاعه عند 6.85% أو 17.95 نقطة وأغلق عند سعر 279.95، في حين سهم بي إم سي آي (CS:BMCI) زاد 4.99% أو 36 نقطة بسعر 758 عند نهاية الجلسة.



أما بالنسبة للأداء الأضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم كارتي سعادة (CS:CRS) منخفضا عند 5.98% أو 2.39 نقطة وتداول عند مستويات 37.61 عند الإغلاق. سهم LafargeHolcim Maroc (CS:LHM)‎ تراجع بمقدار 3.36% أو 50 نقطة عند سعر 1440، أما سهم غاز أفريقيا (CS:AGAZ1) أغلق على هبوط عند 2.62% أو 90 نقطة بسعر 3350.



عدد الأسهم الأكثر ارتفاعًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على انخفاض بالتداول في بورصة الدار البيضاء مع 17 مقابل 15، في حين 4 بقي دون تغيير.



سهم LafargeHolcim Maroc (CS:LHM)‎ هبط لأدنى مستوى قياسي له خلال 52 أسبوع، واصل انخفاضه نحو 3.36% أو 50 نقطة عند سعر 1440.



هبطت العقود الآجلة على عقود نفط خام WTI الآجلة تسليم شهر إبريل 3.42% أو 1.96 وأغلقت عند سعر $55.30 للبرميل، وبالنسبة لتداول السلع الأخرى، هبط عقود نفط برنت تسليم شهر مايو 3.39% أو 2.28 ووصل الى سعر $64.97 للبرميل، وأما عقد شهر ابريل فيما يخص عقود الذهب قد سجل انخفاضا بنسبة 0.29% أو 3.80 نقطة، وأغلق بسعر $1329.00 للأونصة.



زوج EURMAD أضاف 0.16% وتداول عند مستويات 10.8450، أما زوج USDMAD فقد واصل ارتفاعه نحو 0.01% ووصل الى مستويات 9.5618.



عقود مؤشر الدولار تداول على ارتفاع بنسبة 0.07% عند مستوى 96.438.