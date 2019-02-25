باكستان: فتح حسابات بنكية للاجئين الأفغان لإشراكهم في الاقتصاد الرسمي

أمر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم، بفتح حسابات بنكية للاجئين الأفغان المسجلين في البلاد.

وقال خان في تغريدة حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، إنه بات بإمكان اللاجئين الأفغان الإسهام في الاقتصاد الرسمي للبلاد، مشيرا إلى أنه كان يجب اتخاذ تلك الخطوة قبل وقت طويل مضى.

يشار إلى أن باكستان تعد من أكبر الدول المستضيفة للاجئين في العالم ويقيم بها أكثر من 2.4 مليون لاجئ أفغاني مسجل وغير مسجل ممن فروا من الحرب، وكان خان قد أعلن منح المواطنة 1.5 مليون لاجئ أفغاني مقيم بالبلاد بعد فترة وجيزة من توليه السلطة