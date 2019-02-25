القائد العام البحريني يبحث التعاون مع الملحق العسكري السويسري‎ الجديد

بحث القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة اليوم، مع الملحق العسكري بسفارة الاتحاد السويسري العقيد جيرولامو ماتيزي، المقيم في أبوظبي، علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.

وجاء الاستقبال حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) بمناسبة تعيين العقيد جيرولامو ماتيزي ملحقا عسكريا جديدا معتمد لدى المملكة.

وأعرب القائد العام عن ترحيبه بالملحق العسكري السويسري، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد.

