الهند: استئناف عملية البحث عن 5 جنود مفقودين إثر انهيار جليدي

استأنفت فرق الإنقاذ الهندية عملية البحث عن 5 جنود مفقودين إثر وقوع انهيار ثلجي بمنطقة (نامجيا) الواقعة في ولاية (هيماشال براديشل) الأسبوع الماضي.



وقالت شبكة (إن دي تي في) الهندية اليوم، إن عملية البحث كانت قد علقت يوم الثلاثاء الماضي بعد أن شهدت المنطقة سقوط الثلوج الكثيفة، موضحة أن عملية البحث بدأت صباح اليوم بمشاركة آلات الحفر و250 جنديًا، إلى جانب خبراء في تسلق الجبال، إلا أن مسؤولين قد أعلنوا أن فرص العثور على الجنود العالقين باتت ضئيلة.