7 دول إفريقية تبحث في موريتانيا الأمن الغذائي للساحل الإفريقي

بدأت 7 دول إفريقية، اليوم، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال ورشة فنية إقليمية حول تعزيز القدرات في مجال التكيف مع انعدام الأمن الغذائي ضمن المشروع الجهوي لدعم الأمن الغذائي في الساحل الإفريقي الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية.

وقالت الإذاعة الموريتانية، إن اللقاء يبحث فيه متخصصون من السنغال،تشاد،النيجر،موريتانيا،بوركينافاسو،غامبيا،ومالي على مدارثلاثة أيام تقييم مدى تنفيذ هذا المشروع على المستويين الوطني والإقليمي وتبادل التجارب الناجحة في مجال تنفيذ المشروع على أساس نظرة شمولية وتشاركية والنظر في النشاطات المبرمجة للسنة الجارية وطرق تنفيذها.

وأكد فلكس كومباوري منسق المشروع،أن سكان الساحل يعلقون آمالهم على المشروع وينتظرون منه نتائج هامة،مشيرا إلى أن اللقاء يرمي إلى تشخيص المشكلات والمعوقات المطروحة على تنفيذ المرحلة الحالية للمشروع.