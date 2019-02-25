"الوطنية لمكافحة الفساد" تستقبل وفدًا من الإعلاميين الأفارقة

استقبلت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم، وفدا من الإعلاميين الأفارقة يترأسه أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتعرف على أحدث المستجدات في مجال العلوم الرقابية والإدارية والاجتماعية والقانونية، باعتبارها الركيزة الأساسية في مكافحة الفساد الذي تطورت أساليبه ووسائله.



وقد رحب السيد مدير الأكاديمية في بداية اللقاء بالإعلاميين الأفارقة، وتناول دور هيئة الرقابة الإدارية في إجراء التحريات حول الموظف، وكشف الجرائم التي ترتكب بسبب المال العام، كما تطرق إلى المشروع القومي للبنية المعلوماتية الذي يساعد على الحصول على أي بيانات مهمة للدولة في كافة المجالات؛ لأنه يعتبر مرآة حقيقية لسلطات الدولة لاتخاذ القرارات على أسس صحيحة.



كما التقى الوفد الإعلامي الأفريقي بنائب مدير الأكاديمية الذي عرض بدوره تعريف الفساد وأسبابه وأنواع الرقابة في مصر، كما تناول نبذة تاريخية عن الهيئة وتم عرض فيديو تعريفي عنها، وتطرق أيضا إلى صلاحيات عضو هيئة الرقابة الإدارية ومسئوليات هيئة الرقابة الإدارية في المنع والكشف والمتابعة وكذلك الجرائم التي تختص بها الهيئة ومحاور عملها من خلال تلبية مطالب قطاعات الدولة، وبحث الشكاوي والتحريات وخطة عمل الهيئة والأعمال التلقائية.



وعرض أحد ضباط جهاز الخدمة السرية، إحدى القضايا التي نفذتها الهيئة بداية من مرحلة التحريات وتنفيذها وصولا إلى عملية الضبط ثم حكم المحكمة.



وفي ختام اللقاء أجرى الإعلاميون الأفارقة بعض الحوارات التلفزيونية مع المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة الإدارية لتوثيق الزيارة وعرضها في إعلام دولهم الرسمي.