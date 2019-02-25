موريتانيا تستضيف مهرجانا للشعر العربي بالتعاون مع الإمارات

بدأت فعاليات مهرجان الشعر العربي، اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، الذي تنظمه وزارة الثقافة الموريتانية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت وزارة الثقافة الموريتانية، أن العلاقات بين موريتانيا والإمارات متجددة ومثمرة على أكثر من صعيد، وأن تنظيم الدورة الرابعة من هذا المهرجان السنوي يعد نموذجا حيا على هذا التعاون الذي يشمل مجالات أخرى ذات فائدة على البلدين الشقيقين.

وأشاد مدير بيت الشعر في نواكشوط السيد عبد الله السيد، بالاحتضان الرسمي والشعبي لهذه النسخة، حيث استمر دعم حكومة الشارقة التي ترعى بيوت الشعر في الأقطار العربية لهذه التظاهرة والأنشطة التي ينظمها بيت الشعر في نواكشوط، منذ سنوات، مشيدا بالدعم الذي تقدمه حكومة الشارقة منذ ربع قرن للثقافة في موريتانيا.

من جانبه ثمن عبد الله لعويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة بدولة الإمارات، مبادرة تأسيس "بيت الشعر في نواكشوط" كنموذج للتعاون الأخوي المميز.

يشمل برنامج المهرجان لقاءات شعرية، أمسيات ثقافية، وجلسات تعالج قضايا الشعر من جوانب مختلفة مركزة على توضيح آراء النقاد قديما وحديثا.