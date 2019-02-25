حفل لمغنية الأوبرا جالا الحديدي في الجامعة الأمريكية أول مارس

في إطار احتفال الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمئويتها يقام حفل موسيقي لخريجة الجامعة والميزو سوبرانو العالمية جالا الحديدي يوم الجمعة أول مارس في قاعة إيوارت التذكارية.

وتقدم جالا الحديدي مجموعة مختارة من الألحان والأغاني من أشهر عروض الأوبرا والأوبريتات والمقطوعات الموسيقية لمبدعي الموسيقى روسيني وموتسارت وبيزيه وشتراوس وليهار وبيرنشتاين ولوي.

وتصاحب أوركسترا كايرو فيستيفال جالا الحديدي ويقود الأوركسترا جون بابوكيس مدير برنامج الموسيقى بقسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يبدأ الحفل في الثامنة مساء ويستمر حتى العاشرة مساء.

وحصلت جالا الحديدي على بكالوريوس في الفلسفة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم درجة الماجستير في الموسيقى من جامعة ييل، بالإضافة إلى ماجستير في اللغة الإنجليزية والأدب المقارن.

ودرست الحديدي في أكاديمية باخ الدولية في شتوتجارت وأكاديمية سافونلينا للموسيقى بفنلندا، وفي عام 2010 حصلت على جائزة تشجيعية في اختبارات المجلس القومي لأوبرا ميتروبوليتان، ونال جائزتي لجنة تحكيم مسابقة "ستيلا ماريس" الدولية للأداء الصوتي، واجتازت اختبار تسجيل مع "دويتشه جراموفون" في عام 2011، وفي عام 2013 أصبحت أول مغنية أوبرا مصرية تتأهل لنهائيات مسابقة الـبي بي سي - كارديف لأفضل مغني في العالم.