"روحاني" لـ"الأسد" من طهران: انتصار سوريا فوز لإيران

اتفق الرئيسان السوري بشار الأسد ونظيره الإيراني حسن روحاني، على مواصلة التنسيق بين الجانبين على المستويات كافة، بما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، كما عبر الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الاستراتيجي الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال روحاني للأسد، اليوم، في طهران، ضمن زيارة عمل للرئيس السوري إلى إيران.



وأوضحت الرئاسة السورية في بيان مساء اليوم، أنه خلال لقاء الرئيسين الأسد وروحاني كان هناك تطابق في وجهات النظر حول سبل تحقيق التقدم المنشود في إطار عملية أستانة بما يحفظ وحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها، والقضاء على الإرهاب في أراضيها كافة.



وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول الجهود المبذولة في إطار أستانة لإنهاء الحرب على سوريا، حيث وضع روحاني الأسد في صورة لقاء سوتشي الأخير الذي جمع الدول الثلاث الضامنة في إطار عملية أستانة، وهي تركيا وروسيا وإيران.



من جانبه أكد روحاني أن "انتصار سوريا هو انتصار لإيران وللأمة الإسلامية بأكملها"، مشيرا إلى أن طهران ستستمر بتقديم ما يمكنها للشعب السوري لاستكمال القضاء على الإرهاب والبدء بإعادة الإعمار.



وشدد روحاني على أن وقوف الشعب الإيراني إلى جانب سوريا كان انطلاقا من موقف مبدئي بدعم الشرعية التي تقاوم الإرهاب.





فيما عبر الأسد عن شكره لإيران قيادة وشعبا على كل ما قدمته لسوريا خلال الحرب، وذلك وفقا لبيان الرئاسة السورية.