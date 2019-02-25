استبعاد محمد عواد من معسكر المنتخب بسبب الإصابة

أعلن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم، استبعاد محمد عواد، المحترف في نادي الوحدة السعودي، من معسكر الفراعنة المقبل بسبب الإصابة.

ويدخل المنتخب الوطني معسكر إعداد في شهر مارس المقبل، يخوض خلاله مباراتين، الأولى أمام النيجر، يوم 22 مارس، في الجولة الأخيرة لتصفيات أمم أفريقيا، والثانية ودية يوم 26 من نفس الشهر، أمام نيجيريا.

وكان ناجي تلقى تقريرًا طبيًا من فريق الوحدة، يفيد بأن الحارس محمد عواد تعرض للإصابة، بتمزق في عضلة السمانة، وسيحتاج إلى العلاج لفترة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وبالتالي لن يلحق بمعسكر الفراعنة.

وأوضح ناجي أن المعسكر المقبل سيشهد ضم 4 حراس مرمى، وسيتم مناقشة الأسماء المرشحة في اجتماع الجهاز الفني مع خافيير أجيري مدرب الفراعنة وإن كانت التقارير، تشير إلى اختيار الحراس الأربعة من بين الخماسي محمود جنش ومحمد الشناوي وأحمد الشناوي وعامر عامر.