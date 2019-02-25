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الإثنين 25/فبراير/2019 - 07:33 م

مدرب "سان جيرمان": نأمل في استعادة نيمار مارس المقبل

مدرب سان جيرمان:
أ ش أ
dostor.org/2531877

أعرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن أمله باستعادة المهاجم البرازيلي نيمار، بعد مباراة إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي المقرر إقامتها في 6 مارس المقبل.

وأكد توخيل،في تصريحات نقلتها شبكة "فرانس 24" الإخبارية اليوم، أهمية عودة نيمار من البرازيل، التي يتعافى بها من إصابته، بالنسبة للنادي الباريسي قبل مواجهة اليونايتد ليدعم الفريق ومن ثم يعود للتدريبات.
وقال المدرب الألماني "من الصعب التحدث حاليا إلى نيمار نظرا لاختلاف التوقيت"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يراسله ويعلم بأنه بدأ يشعر بتحسن حالته خلال وجوده في البرازيل.
يذكر أن باريس سان جريمان (حامل لقب الدوري الفرنسي) فاز في 7 مباريات وخسر واحدة في غياب نيمار منذ 23 يناير الماضي بسبب إصابة في القدم تعرض لها خلال المباراة التي حقق "بي إس جي" الانتصار فيها بكأس فرنسا على حساب ستراسبورج.

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