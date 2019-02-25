"الرياضة" تنفذ المشروع الوطني لرعاية الموهوبين

تنفذ وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة أفريكانو سيمو سبورت المصرية الهولندية، المشروع الوطني لرعاية الموهوبين (Top Talents).

ويهدف المشروع إلى اختيار أفضل 30 محترفًا للمشاركة في البطولة الدولية للموهوبين بهولندا والتي ستقام في أغسطس 2019 واختيار 10 لاعبين من أعمار أخرى لعمل معايشة مع الأندية الهولندية.

وتقام فترة الاختبارات خلال الفترة من 132019 إلى 1572019 بمعدل من 3 إلى 5 أيام لكل محافظة والتي تتم بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم عمل معسكر لـ100 لاعب لانتقاء أفضل 30 لاعبًا من الأعمار من 15-18 سنة لتشكيل منتخب للموهوبين المحترفين والإعداد للاشتراك في البطولة الدولية للموهوبين بهولندا.