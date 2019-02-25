القاهرة : الإثنين 25 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
05:46 م

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات
09:53 م

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ
09:48 م

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر
الإثنين 25/فبراير/2019 - 07:31 م
ماجد حبته
ماجد حبته

هجرة العقول.. والعجول!

dostor.org/2531874

حدثان جديدان يؤكدان أن مصر تسترد عافيتها وتستعيد مكانتها، وأن أبناءها يواصلون نجاحهم فى الداخل والخارج: اجتماع القادة العرب والأوروبيون فى شرم الشيخ، وحصول رامى مالك، مصرى الأصل، على أوسكار أفضل ممثل. الصور، الثابتة والمتحركة، التى تناقلتها «ولا تزال» وسائل الإعلام المحلية والدولية لما شهدته فعاليات «القمة العربية الأوروبية»، ولما حدث على هامشها، تغنى عن أى كلام، وتؤكد أن مصر صارت «قوية.. مالكة الدنيا.. شرق وغرب»، كما أحبّها وتمناها صلاح جاهين. أما ما يستحق كلامًا كثيرًا، فهو ردود أفعال أصحاب فرضية «ماذا لو...» على ذهاب الـ«أوسكار» لرامى مالك، ومحاولاتهم الغريبة، أو المريبة، لنفى صلته بأصله، مع أن الفتى كان حريصًا على الإشارة إلى جذوره المصرية، عقب حصوله على الجائزة: «أنا ابن مهاجرين مصريين».
الغريب، والمريب أيضًا، هو أن كثيرين من أصحاب فرضية «ماذا لو...»، سبق أن استماتوا لإلصاق الجنسية المصرية بفيلم أمريكى، اسمه «الميدان» أو «The Square» زاعمين أنه أول فيلم «مصرى» يتم ترشيحه لجائزة «أوسكار»، مع أن شركات إنتاجه الثلاث كانت أمريكية، ومعروف أن الفيلم، أى فيلم، يحصل على جنسية جهة إنتاجه. وإلا، لكان فيلم «الجاسوس الذى أحبنى» (أحد أفلام جيمس بوند) مصريًا، و«المليونير المتشرد» هنديًا، و«أوتيل رواندا» روانديًا، و«همام فى أمستردام» هولنديًا.. إلخ. أما مخرجة فيلم «الميدان»، الأمريكية من أصل مصرى، فلم يكن صعبًا على متتبعى مسيرتها أن يدركوا أنها فتاة عمليَّة، لم تتذكر أصلها المصرى، إلا حين عرفت أن بيع تخلّف «الشرق» لـ«الغرب» تجارة رابحة، فقررت أن تجرّب فيها حظها!.
فى مقابل رامى مالك المولود فى الولايات المتحدة، والعظيم عمر الشريف، الذى غادر مصر نجمًا، هناك عشرات المصريين والعرب، حصلوا على فرص كبيرة فى السينما الأمريكية والأوروبية، قد لا تعرف واحدًا منهم. بالضبط كما يوجد عشرات لاعبى الكرة، احترفوا فى الخارج ولم يحققوا النجاح الذى حققه محمد صلاح. كما أن كثيرين فى مجالات مختلفة، نجحوا فى الداخل، وعبر نجاحهم الحدود. ولعل المثال الأبرز والأشهر هو نجيب محفوظ الذى لم يغادر مصر، وحقق ما لم يحققه أديب عربى آخر، على كثرة من هاجروا منهم. ولم يكن انتصاره فى حصوله على «نوبل» فى الآداب، فقط، ولكن أيضًا فى أن كتاباته صارت هى نافذة القارئ الغربى على مجتمعاتنا، ومدخل الباحثين إلى دراستها. أو بمعنى آخر، كان إغراقه فى المحلية هو الذى فتح أمامه فضاء العالمية الواسع.
هناك استثناءات، طبعًا، لكنها تثبت القاعدة ولا تنفيها: قاعدة أن «عويل بلاده.. عويل بلاد الناس»، وتحت هذا العنوان، كتبت، منذ شهور، مقالًا فى «الأهرام»، تعليقًا على محاولات البعض إرجاع النجاح الذى حققه ابننا محمد صلاح إلى وجوده خارج مصر، فقط. والعويل، فى لغة المصريين، هو الكسول الذى يعيش عالة على الناس. والعنوان، أو القاعدة، مثل شعبى مصرى قديم، يمكنك ترجمته بأن من كان عالة على غيره فى بلده، سيكون كذلك فى أى بلاد أخرى، ولن يحقق نجاحًا فى أى مكان يرحل أو يهاجر إليه. والقاعدة لا تنطبق على المصريين فقط، بل على كل العقول التى تركت بلادها، وحققت «أو لم تحقق» نجاحًا فى بلاد أخرى.
تعددت أسباب الهجرة والنتيجة واحدة: المثابر ينتصر ولو بعد حين، وأن البليد أو العالة أو العويل، لن يحقق نجاحًا داخل بلاده أو خارجها. بل إن العكس قد يحدث أحيانًا، كحالة «جون أسبورن» الذى تخلى عنه النجاح حين هاجر إلى فرنسا، بعد أن كان فى وطنه، بريطانيا، أحد أهم كتاب المسرح والسيناريو فى العالم، وبعد أن حصل على «أوسكار» عن سيناريو فيلم «توم جونز». وهو أيضًا صاحب مسرحية «انظر إلى الوراء فى غضب» التى تحولت إلى فيلم سينمائى كان أبرز أفلام تيار «السينما الحرة» البريطانية. وله أيضًا مسرحية عنوانها «غرب السويس»، تنبأ فيها بمستقبل مظلم للحضارة الغربية لأنه رآها لا تحترم العقل والقيم الإنسانية.
.. وتبقى الإشارة إلى أن الجمعية الملكية البريطانية هى صاحبة مصطلح «هجرة العقول» واستخدمته فى وصف هجرة ذوى المهارات العالية، من بريطانيا إلى الولايات المتحدة وكندا فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى. لكن أحدًا، غير قناة «ناشيونال جيوجرافيك»، لم يلتفت إلى «هجرة العجول» التى تُعد من الهجرات الأكثر دراماتيكية، وفيها يقطع أكثر من مليون عجل برى آلاف الكيلومترات بحثًا عن الغذاء، فى رحلة من الصعب مقارنتها أو مقارنة سلوكيات العجول فيها، بما يقوم به الإنسان الذى يهاجر لأسباب متنوعة.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ يوم

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

منذ يوم

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة

منذ يوم

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

منذ يومين

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

منذ 3 أيام

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص

الآن

وزير الرياضة يكشف موقفه من فتح قناة فضائية للبطولة الإفريقية

أبرزها "مكالمة رئيس المفوضية الأوروبية لزوجته".. مواقف طريفة بقمة شرم الشيخ

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت إنى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

مدبولى: 30 مليون جنيه من الشركات العاملة بالسويس لتطوير الميادين

ads
الأكثر قراءة

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت إنى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

"عبدالعال" ينفعل على النواب: هناك 440 نائبًا وقعوا ولم يحضر منهم أحد

قرار عاجل من النائب العام بشأن عقر كلبين لطفل الرحاب

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

ألبومات الصور

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

"رامبو" يقود تدريب فريق بلدية المحلة لكرة القدم

ads
رياضة

استبعاد محمد عواد من معسكر المنتخب بسبب الإصابة

مدرب "سان جيرمان": نأمل في استعادة نيمار مارس المقبل

"الرياضة" تنفذ المشروع الوطني لرعاية الموهوبين

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت إنى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

"عبدالعال" ينفعل على النواب: هناك 440 نائبًا وقعوا ولم يحضر منهم أحد

قرار عاجل من النائب العام بشأن عقر كلبين لطفل الرحاب

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

ads
كشكول

مرتجي تجتمع بحملة الماجستير والدكتوراه لتقديم مقترحات تطوير التعليم

"أزهري من أجل مصر" تدشن مبادرة للتبرع بالدم لصالح مصابي العمليات الإرهابية

حقوق وواجبات المواطنة في ندوة بنوعية المنوفية

"عبدالنبي" يشهد فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث" صقر 43" بالمنيا

فريق Robotech ASU بحاسبات عين شمس يتأهل لمسابقة ROV

الأمصار

ربطة عنق رامي مالك تثير مشاعر ليدي جاجا.. وصديقته تبدي غضبها

السودان يخفض سعر الدولار الجمركي

دعوة على مأدبة غذاء.. ماكرون يعلن نيته زيارة العراق قبل نهاية العام

تقارب المواقف بين واشنطن وبيونج يانج تمهيدا لقمة ترامب وكيم

ماي: تأجيل "بريكست" ليس حلا وسأجاهد لضمان خروجنا من الاتحاد يوم 29 مارس

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

استمرار غزو الثعابين في أستراليا.. مسافرة تجده في حذائها

Ordinem متعة مطابقة الألوان

Border Control.. الزومبى يجتاحون أمريكا

مقالات الرأي
ماجد حبته

​ هجرة العقول.. والعجول!

سيد عبدالقادر

​ المتقاعدون أنت زعيمهم

القس-رفعت-فكرى

​ العلاقات الإنسانية والمسافة المطلوبة

لواء-حمدى-البطران

​ الجوع المادى والمعنوى

المزيد
الصحة

اكتشاف سبب التطور السريع لسرطان البروستاتا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎