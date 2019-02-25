​ هجرة العقول.. والعجول!

حدثان جديدان يؤكدان أن مصر تسترد عافيتها وتستعيد مكانتها، وأن أبناءها يواصلون نجاحهم فى الداخل والخارج: اجتماع القادة العرب والأوروبيون فى شرم الشيخ، وحصول رامى مالك، مصرى الأصل، على أوسكار أفضل ممثل. الصور، الثابتة والمتحركة، التى تناقلتها «ولا تزال» وسائل الإعلام المحلية والدولية لما شهدته فعاليات «القمة العربية الأوروبية»، ولما حدث على هامشها، تغنى عن أى كلام، وتؤكد أن مصر صارت «قوية.. مالكة الدنيا.. شرق وغرب»، كما أحبّها وتمناها صلاح جاهين. أما ما يستحق كلامًا كثيرًا، فهو ردود أفعال أصحاب فرضية «ماذا لو...» على ذهاب الـ«أوسكار» لرامى مالك، ومحاولاتهم الغريبة، أو المريبة، لنفى صلته بأصله، مع أن الفتى كان حريصًا على الإشارة إلى جذوره المصرية، عقب حصوله على الجائزة: «أنا ابن مهاجرين مصريين».

الغريب، والمريب أيضًا، هو أن كثيرين من أصحاب فرضية «ماذا لو...»، سبق أن استماتوا لإلصاق الجنسية المصرية بفيلم أمريكى، اسمه «الميدان» أو «The Square» زاعمين أنه أول فيلم «مصرى» يتم ترشيحه لجائزة «أوسكار»، مع أن شركات إنتاجه الثلاث كانت أمريكية، ومعروف أن الفيلم، أى فيلم، يحصل على جنسية جهة إنتاجه. وإلا، لكان فيلم «الجاسوس الذى أحبنى» (أحد أفلام جيمس بوند) مصريًا، و«المليونير المتشرد» هنديًا، و«أوتيل رواندا» روانديًا، و«همام فى أمستردام» هولنديًا.. إلخ. أما مخرجة فيلم «الميدان»، الأمريكية من أصل مصرى، فلم يكن صعبًا على متتبعى مسيرتها أن يدركوا أنها فتاة عمليَّة، لم تتذكر أصلها المصرى، إلا حين عرفت أن بيع تخلّف «الشرق» لـ«الغرب» تجارة رابحة، فقررت أن تجرّب فيها حظها!.

فى مقابل رامى مالك المولود فى الولايات المتحدة، والعظيم عمر الشريف، الذى غادر مصر نجمًا، هناك عشرات المصريين والعرب، حصلوا على فرص كبيرة فى السينما الأمريكية والأوروبية، قد لا تعرف واحدًا منهم. بالضبط كما يوجد عشرات لاعبى الكرة، احترفوا فى الخارج ولم يحققوا النجاح الذى حققه محمد صلاح. كما أن كثيرين فى مجالات مختلفة، نجحوا فى الداخل، وعبر نجاحهم الحدود. ولعل المثال الأبرز والأشهر هو نجيب محفوظ الذى لم يغادر مصر، وحقق ما لم يحققه أديب عربى آخر، على كثرة من هاجروا منهم. ولم يكن انتصاره فى حصوله على «نوبل» فى الآداب، فقط، ولكن أيضًا فى أن كتاباته صارت هى نافذة القارئ الغربى على مجتمعاتنا، ومدخل الباحثين إلى دراستها. أو بمعنى آخر، كان إغراقه فى المحلية هو الذى فتح أمامه فضاء العالمية الواسع.

هناك استثناءات، طبعًا، لكنها تثبت القاعدة ولا تنفيها: قاعدة أن «عويل بلاده.. عويل بلاد الناس»، وتحت هذا العنوان، كتبت، منذ شهور، مقالًا فى «الأهرام»، تعليقًا على محاولات البعض إرجاع النجاح الذى حققه ابننا محمد صلاح إلى وجوده خارج مصر، فقط. والعويل، فى لغة المصريين، هو الكسول الذى يعيش عالة على الناس. والعنوان، أو القاعدة، مثل شعبى مصرى قديم، يمكنك ترجمته بأن من كان عالة على غيره فى بلده، سيكون كذلك فى أى بلاد أخرى، ولن يحقق نجاحًا فى أى مكان يرحل أو يهاجر إليه. والقاعدة لا تنطبق على المصريين فقط، بل على كل العقول التى تركت بلادها، وحققت «أو لم تحقق» نجاحًا فى بلاد أخرى.

تعددت أسباب الهجرة والنتيجة واحدة: المثابر ينتصر ولو بعد حين، وأن البليد أو العالة أو العويل، لن يحقق نجاحًا داخل بلاده أو خارجها. بل إن العكس قد يحدث أحيانًا، كحالة «جون أسبورن» الذى تخلى عنه النجاح حين هاجر إلى فرنسا، بعد أن كان فى وطنه، بريطانيا، أحد أهم كتاب المسرح والسيناريو فى العالم، وبعد أن حصل على «أوسكار» عن سيناريو فيلم «توم جونز». وهو أيضًا صاحب مسرحية «انظر إلى الوراء فى غضب» التى تحولت إلى فيلم سينمائى كان أبرز أفلام تيار «السينما الحرة» البريطانية. وله أيضًا مسرحية عنوانها «غرب السويس»، تنبأ فيها بمستقبل مظلم للحضارة الغربية لأنه رآها لا تحترم العقل والقيم الإنسانية.

.. وتبقى الإشارة إلى أن الجمعية الملكية البريطانية هى صاحبة مصطلح «هجرة العقول» واستخدمته فى وصف هجرة ذوى المهارات العالية، من بريطانيا إلى الولايات المتحدة وكندا فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى. لكن أحدًا، غير قناة «ناشيونال جيوجرافيك»، لم يلتفت إلى «هجرة العجول» التى تُعد من الهجرات الأكثر دراماتيكية، وفيها يقطع أكثر من مليون عجل برى آلاف الكيلومترات بحثًا عن الغذاء، فى رحلة من الصعب مقارنتها أو مقارنة سلوكيات العجول فيها، بما يقوم به الإنسان الذى يهاجر لأسباب متنوعة.

