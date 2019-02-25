المرشد الإيراني لـ"الأسد": سوريا وإيران عمق استراتيجي لبعضهما

أكد علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، على دعم طهران الكامل لسوريا وللرئيس بشار الأسد، مهنئا إياه والشعب السوري والجيش والقوات المسلحة بالانتصارات التي تحققت على الإرهاب.



جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين، في طهران الرئيس بشار الأسد، ضمن زيارة عمل له لإيران.



وأوضحت الرئاسة السورية في بيان، أن خامنئي أكد خلال استقباله الرئيس الأسد على "استمرار وقوف بلاده الى جانب سوريا حتى استعادة عافيتها الكاملة والقضاء على الإرهاب بشكل نهائي".



وشدد المرشد الإيراني على أن سوريا وإيران هما العمق الاستراتيجي لبعضهما البعض.



وأكد "خامنئي" أن "انتصارات الشعب السوري والجيش والقوات المسلحة وجهت ضربة قاسية للمشروع الغربي والأمريكي في المنطقة ما يستوجب المزيد من الحذر مما قد يدبرونه في المرحلة المقبلة كرد فعل على فشلهم".