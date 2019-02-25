"الأعلى للإعلام" يمنع بث قنوات "فاملي والشاشة وابل الفضائية"

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس منع بث قنوات "فاملي والشاشة وابل الفضائية" لحين تقنين أوضاعها القانونية وإستصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي.



كما قرر المجلس تكليف الأمين العام والجهات المختصة لتنفذ القرار الذي جاء في ضوء ما تم التأكد منه من عملها دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي وفقا لما ينص عليه قانون الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والشكاوى المقدمة ضد تلك القنوات والتي باشرت لجنة الشكاوى بالمجلس التحقيق فيها وانتهت الى التوصية بمنع بثها.