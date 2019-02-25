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الإثنين 25/فبراير/2019 - 07:18 م

جوتيريش يحذر من انهيار معاهدة الصواريخ الأمريكية- الروسية

جوتيريش يحذر من انهيار
أ ش أ
dostor.org/2531861

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، من مخاطر انهيار المعاهدة الأمريكية الروسية حول القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن جوتيريش قوله في كلمة ألقاها في الدورة الشتوية لمؤتمر نزع الأسلحة في جنيف - إن "موت معاهدة الصواريخ سيجعل العالم أقل أمنا واستقرارا، وبالأخص أوروبا"، مضيفا أنه "لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالعودة إلى سباق غير محدود في المجال النووي، والذي كان رمزا لأكثر أيام الحرب الباردة سوداوية".
ودعا الأمين العام الولايات المتحدة وروسيا لاستغلال الوقت المتبقي قبل موعد انقضاء سريان المعاهدة لعقد "حوار صريح" حول جميع المسائل المطروحة المتعلقة بتلك المعاهدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق أن واشنطن ستبدأ، يوم 2 من فبراير الجاري، إجراءات انسحابها من "معاهدة الصواريخ" على خلفية الاتهامات الموجهة إلى موسكو بانتهاكها.
من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو سترد بالمثل على قرار واشنطن الانسحاب من المعاهدة، معلنا أن الجانب الروسي سيعلق هو الآخر العمل بها.

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