رئيس مصلحة الجمارك يتفقد أعمال المركز الجمركي اللوجيستي بورسعيد

زار كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، مدينة بورسعيد، اليوم الإثنين، لتفقد أعمال المركز اللوجيستي بجمارك بورسعید، وحل مشاكل نقص العمالة، وتفقد أجهزة الفحص بالأشعة، ومتابعة أحوال وسير العمل بجمارك بورسعيد.



وتفقد "نجم" الأعمال والإنجازات التي تمت بمبنى المركز الجمركي اللوجستي، والذى تم تطويره وتزويده وتجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية، حيث إنه من المقرر افتتاحه في أبريل القادم ليكون ثاني مجمع تدار به آلية الجمارك الجديدة ومنظومة النافذة الواحدة بعد جمارك القاهرة، والتي ستسهم في سرعة ودقة العمل والتأمين، وإحكام الرقابة وتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع الجمارك في أسرع وقت.



والتقى رئيس مصلحة الجمارك مع أعضاء فريق العمل بالمبنى، والذي قدم شرحًا لدورة العمل والإجراءات الجمركية الجديدة، واستعرض ما تم بخصوص الربط الإلكترونى لجميع الجهات العاملة بميناء بورسعيد عن طريق الشبكة الإلكترونية، وأبدى"نجم" بعض الملاحظات التي ستساعد في سير العمل على الوجه الأكمل.



وأشار "نجم" إلى أن مصلحة الجمارك تسعى لتقديم أفضل خدمة للمصدرين والمستوردين وجميع المتعاملين مع الجمارك، وأنه سيتم إعداد قائمة بيضاء بالعملاء الشرفاء في مختلف مواقع الجمارك وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم لاستمرار أداء دورهم فى خدمة الاقتصاد القومي.



وقرر رئيس مصلحة الجمارك انتداب مجموعة من مأمورى التعريفة والحركة لضمان سرعة أداء العمل وحلًا لمشكلة نقص العمالة التى تم إثارتها خلال زيارة الدكتور محمد معيط وزير المالية لمدينة بورسعيد وطالب بتقديم أفضل الخدمات لتيسير الإجراءات للتجار والمستوردين، وجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك.



كما اجتمع "نجم" مع قيادات العمل الجمركى بجمارك بورسعيد بمكتب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، واستعراض خطة العمل والتطوير فى المرحلة القادمة من خلال تفعيل وتطبيق منظومة الربط الإلكترونى الداخلى بين جميع المنافذ الجمركية.



وزار رئيس المصلحة مبنى معهد التدريب الجمركي ببورسعيد، حيث اجتمع مع العاملين بجمارك بورسعيد واطمأن على أحوالهم وأشاد بجهودهم المتواصلة والمشرفة، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الحصيلة المستهدفة.



وطالب "نجم" بأن يتم التنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة بالموانئ والمنافذ مع مراعاة حسن المعاملة مع الجميع، وتقديم أقصى تيسيرات ممكنة فى ضوء القانون لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك وزائرى المدينة الحرة.



