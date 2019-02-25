القاهرة : الإثنين 25 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
05:46 م

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات
09:53 م

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ
09:48 م

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر
اقتصاد
الإثنين 25/فبراير/2019 - 07:14 م

رئيس مصلحة الجمارك يتفقد أعمال المركز الجمركي اللوجيستي بورسعيد

رئيس مصلحة الجمارك
راندا التوني
dostor.org/2531855

زار كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، مدينة بورسعيد، اليوم الإثنين، لتفقد أعمال المركز اللوجيستي بجمارك بورسعید، وحل مشاكل نقص العمالة، وتفقد أجهزة الفحص بالأشعة، ومتابعة أحوال وسير العمل بجمارك بورسعيد.

وتفقد "نجم" الأعمال والإنجازات التي تمت بمبنى المركز الجمركي اللوجستي، والذى تم تطويره وتزويده وتجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية، حيث إنه من المقرر افتتاحه في أبريل القادم ليكون ثاني مجمع تدار به آلية الجمارك الجديدة ومنظومة النافذة الواحدة بعد جمارك القاهرة، والتي ستسهم في سرعة ودقة العمل والتأمين، وإحكام الرقابة وتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع الجمارك في أسرع وقت.

والتقى رئيس مصلحة الجمارك مع أعضاء فريق العمل بالمبنى، والذي قدم شرحًا لدورة العمل والإجراءات الجمركية الجديدة، واستعرض ما تم بخصوص الربط الإلكترونى لجميع الجهات العاملة بميناء بورسعيد عن طريق الشبكة الإلكترونية، وأبدى"نجم" بعض الملاحظات التي ستساعد في سير العمل على الوجه الأكمل.

وأشار "نجم" إلى أن مصلحة الجمارك تسعى لتقديم أفضل خدمة للمصدرين والمستوردين وجميع المتعاملين مع الجمارك، وأنه سيتم إعداد قائمة بيضاء بالعملاء الشرفاء في مختلف مواقع الجمارك وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم لاستمرار أداء دورهم فى خدمة الاقتصاد القومي.

وقرر رئيس مصلحة الجمارك انتداب مجموعة من مأمورى التعريفة والحركة لضمان سرعة أداء العمل وحلًا لمشكلة نقص العمالة التى تم إثارتها خلال زيارة الدكتور محمد معيط وزير المالية لمدينة بورسعيد وطالب بتقديم أفضل الخدمات لتيسير الإجراءات للتجار والمستوردين، وجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك.

كما اجتمع "نجم" مع قيادات العمل الجمركى بجمارك بورسعيد بمكتب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، واستعراض خطة العمل والتطوير فى المرحلة القادمة من خلال تفعيل وتطبيق منظومة الربط الإلكترونى الداخلى بين جميع المنافذ الجمركية.

وزار رئيس المصلحة مبنى معهد التدريب الجمركي ببورسعيد، حيث اجتمع مع العاملين بجمارك بورسعيد واطمأن على أحوالهم وأشاد بجهودهم المتواصلة والمشرفة، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الحصيلة المستهدفة.

وطالب "نجم" بأن يتم التنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة بالموانئ والمنافذ مع مراعاة حسن المعاملة مع الجميع، وتقديم أقصى تيسيرات ممكنة فى ضوء القانون لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك وزائرى المدينة الحرة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهر

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ أكثر من شهرين

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ 3 شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ 3 شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

الآن

وزير الرياضة يكشف موقفه من فتح قناة فضائية للبطولة الإفريقية

أبرزها "مكالمة رئيس المفوضية الأوروبية لزوجته".. مواقف طريفة بقمة شرم الشيخ

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت إنى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

مدبولى: 30 مليون جنيه من الشركات العاملة بالسويس لتطوير الميادين

ads
الأكثر قراءة

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت إنى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

"عبدالعال" ينفعل على النواب: هناك 440 نائبًا وقعوا ولم يحضر منهم أحد

قرار عاجل من النائب العام بشأن عقر كلبين لطفل الرحاب

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

ألبومات الصور

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

"رامبو" يقود تدريب فريق بلدية المحلة لكرة القدم

رياضة

استبعاد محمد عواد من معسكر المنتخب بسبب الإصابة

مدرب "سان جيرمان": نأمل في استعادة نيمار مارس المقبل

"الرياضة" تنفذ المشروع الوطني لرعاية الموهوبين

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت إنى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

"عبدالعال" ينفعل على النواب: هناك 440 نائبًا وقعوا ولم يحضر منهم أحد

قرار عاجل من النائب العام بشأن عقر كلبين لطفل الرحاب

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

ads
كشكول

مرتجي تجتمع بحملة الماجستير والدكتوراه لتقديم مقترحات تطوير التعليم

"أزهري من أجل مصر" تدشن مبادرة للتبرع بالدم لصالح مصابي العمليات الإرهابية

حقوق وواجبات المواطنة في ندوة بنوعية المنوفية

"عبدالنبي" يشهد فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث" صقر 43" بالمنيا

فريق Robotech ASU بحاسبات عين شمس يتأهل لمسابقة ROV

الأمصار

ربطة عنق رامي مالك تثير مشاعر ليدي جاجا.. وصديقته تبدي غضبها

السودان يخفض سعر الدولار الجمركي

دعوة على مأدبة غذاء.. ماكرون يعلن نيته زيارة العراق قبل نهاية العام

تقارب المواقف بين واشنطن وبيونج يانج تمهيدا لقمة ترامب وكيم

ماي: تأجيل "بريكست" ليس حلا وسأجاهد لضمان خروجنا من الاتحاد يوم 29 مارس

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

استمرار غزو الثعابين في أستراليا.. مسافرة تجده في حذائها

Ordinem متعة مطابقة الألوان

Border Control.. الزومبى يجتاحون أمريكا

الصحة

اكتشاف سبب التطور السريع لسرطان البروستاتا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎