"اتصالات مصر" و"إريكسون" تستعدان لإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس

أعلنت شركة إريكسون (المسجلة في ناسداك إريك) عن توقيع عقدين جديدين مع شركة "اتصالات مصر" الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة في السوق المصري، بهدف تعزيز قدرات شبكة الجيل الرابع وتوسيع نطاق صفقة الخدمات المدارة لشبكة اتصالات، ووتعد هذه العقود جزءًا من الشراكة الاستراتيجية بين اتصالات وإريكسون لضمان توفير أفضل شبكة لاتصالات في مصر.



وتتضمن الاتفاقية الأولى توسيع قدرات الجيل الرابع الحالي، وتوفير المزايا المتطورة في جميع أنحاء القاهرة، فضلًا عن نشر أنظمة إريكسون الراديوية لتقنية الجيل الخامس الجاهزة، وهو الامر الذي سيعزز قدرة شبكة اتصالات في منطقة القاهرة الكبرى، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز تجربة المستخدم النهائي وتقديم أفضل الخدمات على مستوى القطاع، الأمر الذي سيوفر القدرة على تلبية المتطلبات المتزايدة وتحقيق تطلعات عملاء اتصالات.



وتعليقًا على التعاون، قال خالد مرشد الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "اتصالات مصر": "نواصل التزامنا بتوفير أفضل واحدث شبكة لعملاء اتصالات مصر، حيث تمكننا من الحفاظ على الريادة التقنية التي تخدم ملايين العملاء في جميع أنحاء الجمهورية، مع تقديم أحدث وأفضل المنتجات والخدمات ذات الجودة العالية، وبفضل التعاون مع شركة رائدة مثل إريكسون فقد تمكنا من بنشر أحدث التقنيات على شبكة الجيل الرابع الخاصة بنا، والتي ستشكل عنصرًا هامًا من عناصر تحولنا السريع لتبني تقنية الجيل الخامس".







كما تم توقيع عقد ثاني يعتبر امتدادًا لعقد الخدمات المدارة الحالي لمدة خمس سنوات أخرى، وسوف تساهم إريكسون في خلق تمييز مستدام لعملاء خدماتها المدارة عبر التطور من عمليات تتمحور حول الشبكة إلى عمليات تتمحور حول تجربة المستخدم، وذلك باستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي.



من جانبها قالت رافية إبراهيم، رئيس إريكسون في الشرق الأوسط وأفريقيا:" تسلط شراكتنا الأخيرة مع «اتصالات مصر» الضوء على التزامنا المشترك بالاستمرار في تقديم تحسينات قابلة للقياس لتأمين جودة الشبكة وأدائها، وستواصل إريكسون الاستثمار في التشغيل التلقائي لتعزيز جودة الشبكة وتقصير الفترات الزمنية مع تنفيذ التحليلات لقياس وتحسين تجربة المشتركين".



ولمساعدة المشغلين في الاستعداد لتقنية الجيل الخامس، سوف تستمر إريكسون عام 2019 بطرح برنامج 5G RAN، ما يمنح المزودين الرئيسيين القدرة على تشغيل تقنية الجيل الخامس في شبكات تقنية الجيل الرابع المطور LTE التجارية الحالية، ومن المتوقع ظهور المزيد من التحسينات مع تطور منظومة تقنية الجيل الخامس، وبالنسبة إلى العملاء، وستكون النتيجة سرعات أعلى لتدفق البيانات وقدرات أكبر لمنظومة الأجهزة المتنامية.

