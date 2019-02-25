"روتاري الإسكندرية" تهدي 200 كرسي متحرك لذوي القدرات الخاصة بالأقصر

وزعت لجنة الاحتياجات الخاصة بالمنطقة الروتارية برئاسة أميمه الشيخ، 200 كرسي متحرك لذوي القدرات الخاصة، بحضور رئيس الروتاري الدولي بارى راسين، ومحافظ المنطقه الروتارية عبد الحميد العوا.



وقال المهندس هادر ميتو مساعد محافظ الروتاري، إن الروتاري قدم 100 كرسي متحرك كمرحلة أولي لذوي القدرات الخاصة بقرية الأمير بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى افتتاح مشروع تطوير 50 منزلا وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي لأكثرمن 250 منزلا بقرية الأمير والقرى المجاورة بتكلفه 3.5 مليون جنيه.



وأشار مساعد محافظ الروتاري، إلى أن ذلك يأتي من خلال نشاط لجنة ذوي الاحتياجات برئاسة أميمة الشيخ، ولجنه خدمة المجتمع برئاسة علا النوري، وتحت رعاية عبد الحميد العوا محافظ المنطقة الروتارية 2451 مصر، والمستشار مصطفى أدهم محافظ الأقصر وبحضور بيري راسين رئيس الروتاري الدولي.



وأشار ميتو إلى مشاركة أندية الروتاري"فاروس، مارين، صن رايز، سبورتنج، إسكندرية، راقودا، غرب، جولدن رايدرز، سان ستيفانو، قاهرة جنوب، جيزة نورث، جيزة الكرنك، جيزة متروبوليتان، هليوبوليس الشروق" في المرحلة الأولى لتوفير 200 كرسي متحرك.